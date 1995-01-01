Рассеиватель Godox RFT-09 просветный, 60 см



Код товара: УТ-00031540 Артикул: 26347 Код товара: УТ-00031540 Артикул: 26347 Вес (брутто), кг 1.000 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 1.000 Описание Белый просветный рассеиватель может использоваться как для студийной, так и для выездной съемки. Смягчает свет от солнца, вспышки, световой панели или другого источника жесткого света. В сложенном виде очень компактен и удобен для транспортировки (переносится в чехле). Видео Наш обзор

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