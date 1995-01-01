Белый просветный рассеиватель может использоваться как для студийной, так и для выездной съемки. Смягчает свет от солнца, вспышки, световой панели или другого источника жесткого света. В сложенном виде очень компактен и удобен для транспортировки (переносится в чехле).
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