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Рассеиватель Godox RFT-09 просветный, 110 см

Код товара:УТ-00031539
Артикул:26349

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Белый просветный рассеиватель может использоваться как для студийной, так и для выездной съемки. Смягчает свет от солнца, вспышки, световой панели или другого источника жесткого света. В сложенном виде очень компактен и удобен для транспортировки (переносится в чехле).