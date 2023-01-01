Отражатель Godox RFT-05, 80 см, 5 в 1
Код товара : УТ-00031538
Артикул : 26352
1 450 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Круглый дисковый отражатель 5 в 1 может использоваться как для студийной, так и для выездной съемки. Отражающие поверхности могут заменить второй источник света, а также изменить цветовую температуру. Просветный рассеиватель смягчает свет от солнца, вспышки или другого источника жесткого света. Черная поверхность отсекает нежелательный свет. В сложенном виде отражатель компактен и удобен для транспортировки (переносится в чехле).
5 поверхностей:
- Серебристая – отражает резко, с высоким контрастом и выраженными тенями
- Белая – отражает мягко, дает рассеянный свет
- Золотая – отражает резко, дополнительно дает сильный «теплый» оттенок
- Просветная – рассеивает свет от жестких источников (солнце, вспышка, светодиодная панель и т.д.)
- Черная – работает в качестве флага, отсекает и поглощает лишний свет, усиливает контрастность