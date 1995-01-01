Круглый дисковый отражатель 5 в 1 может использоваться как для студийной, так и для выездной съемки. Отражающие поверхности могут заменить второй источник света, а также изменить цветовую температуру. Просветный рассеиватель смягчает свет от солнца, вспышки или другого источника жесткого света. Черная поверхность отсекает нежелательный свет. В сложенном виде отражатель компактен и удобен для транспортировки (переносится в чехле).

5 поверхностей: