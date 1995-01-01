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Отражатель Godox RFT-05, 60 см, 5 в 1

Код товара:УТ-00031536
Артикул:26351

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Круглый дисковый отражатель 5 в 1 может использоваться как для студийной, так и для выездной съемки. Отражающие поверхности могут заменить второй источник света, а также изменить цветовую температуру. Просветный рассеиватель смягчает свет от солнца, вспышки или другого источника жесткого света. Черная поверхность отсекает нежелательный свет. В сложенном виде отражатель компактен и удобен для транспортировки (переносится в чехле).

5 поверхностей:

  • Серебристая – отражает резко, с высоким контрастом и выраженными тенями
  • Белая – отражает мягко, дает рассеянный свет
  • Золотая – отражает резко, дополнительно дает сильный «теплый» оттенок
  • Просветная – рассеивает свет от жестких источников (солнце, вспышка, светодиодная панель и т.д.)
  • Черная – работает в качестве флага, отсекает и поглощает лишний свет, усиливает контрастность