Отражатель Godox RFT-05, 110 см, 5 в 1
Код товара:УТ-00031535
Артикул:26353
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг1.000
Описание
Круглый дисковый отражатель 5 в 1 может использоваться как для студийной, так и для выездной съемки. Отражающие поверхности могут заменить второй источник света, а также изменить цветовую температуру. Просветный рассеиватель смягчает свет от солнца, вспышки или другого источника жесткого света. Черная поверхность отсекает нежелательный свет. В сложенном виде отражатель компактен и удобен для транспортировки (переносится в чехле).
5 поверхностей:
- Серебристая – отражает резко, с высоким контрастом и выраженными тенями
- Белая – отражает мягко, дает рассеянный свет
- Золотая – отражает резко, дополнительно дает сильный «теплый» оттенок
- Просветная – рассеивает свет от жестких источников (солнце, вспышка, светодиодная панель и т.д.)
- Черная – работает в качестве флага, отсекает и поглощает лишний свет, усиливает контрастность