Пульт дистанционного управления Godox RC-A5 служит для беспроводной настройки параметров осветителей Godox. С помощью пульта ДУ можно управлять яркостью осветителя, цветовой температурой (у моделей с изменяемой ЦТ), включать и выключать осветители или группы осветителей. Пульт поддерживает управление 6 группами осветителей, для устранения помех от аналогичных систем радиоуправления на выбор предоставляется 16 каналов.

Пульт ДУ работает на частоте 433 МГц и способен управлять параметрами осветителя на расстоянии до 20 метров. Питается от 2-х батареек типа AAA (приобретаются отдельно). Может заменять пульт Godox RC-A5II во всем, кроме функции управления режимами световых спецэффектов.