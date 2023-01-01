Головка импульсная кольцевая Godox R200 для AD200 / AD200 Pro
Код товара : УТ-00070576
Артикул : 29912
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Кольцевая импульсная головка R200 для вспышек AD200 и AD200Pro – это еще одна осветительная головка в системе, которая подарит вам новые творческие возможности. Устанавливается вместо стандартной головки данных вспышек, а регулируемый кронштейн позволяет присоединить ее практически к любой зеркальной или беззеркальной камере без использования резьбовых колец: вспышку можно использовать даже с объективами, не имеющими собственной резьбы для светофильтров.
Запас мощности
Кольцевая головка R200 с высокой мощностью импульса 200 Дж обеспечивает равномерное освещение и достоверную цветопередачу, создает эффектное, практически бестеневое освещение объекта съемки, что можно использовать в макро, съемке еды, портретной съемке, fashion и в других жанрах.
Безграничные возможности
Ваше творчество безгранично, как и возможности кольцевой вспышки R200. Вы можете установить ее на камере или вне камеры, а также использовать дополнительные аксессуары, такие как «портретная тарелка» RFT-25S, набор цветных светофильтров R200-CF и сотовые решетки R200-HC20 / R200-HC30 / R200-HC40
Зонт? Но сейчас нет дождя
Благодаря специально разработанному кронштейну, кольцевая вспышка R200 располагается на одной оси с фотозонтом, что обеспечивает максимальную равномерность освещения. Меняя расположение зонта в кронштейне можно изменять угол освещения.
Как портретная тарелка, только лучше
R200, оснащенная рефлектором RFT-25S (продается отдельно), может использоваться в качестве портретной тарелки. Свет от кольцевой вспышки равномерно распределяется и отражается от круглого отражателя, создавая более мягкое освещение. Также можно приобрести сотовые решетки для рефлектора, которые делают свет более направленным для создания контрастной свето-теневой схемы.
Съемка на ходу
Кольцевая головка R200 поставляется в комплекте с удобной плечевой сумкой для размещения вспышки AD200 или AD200Pro. Сумка имеет оригинальную конструкцию, позволяющую легко и удобно регулировать параметры, даже если вы работаете в одиночку.
Что в коробке
- Кольцевая импульсная головка R200
- Кронштейн с креплением для зонта UBB-01
- Складной кронштейн для камеры FLB-01
- Мини сумка CB57