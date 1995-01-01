Кольцевая импульсная головка R200 для вспышек AD200 и AD200Pro – это еще одна осветительная головка в системе, которая подарит вам новые творческие возможности. Устанавливается вместо стандартной головки данных вспышек, а регулируемый кронштейн позволяет присоединить ее практически к любой зеркальной или беззеркальной камере без использования резьбовых колец: вспышку можно использовать даже с объективами, не имеющими собственной резьбы для светофильтров.

Запас мощности

Кольцевая головка R200 с высокой мощностью импульса 200 Дж обеспечивает равномерное освещение и достоверную цветопередачу, создает эффектное, практически бестеневое освещение объекта съемки, что можно использовать в макро, съемке еды, портретной съемке, fashion и в других жанрах.



Безграничные возможности

Ваше творчество безгранично, как и возможности кольцевой вспышки R200. Вы можете установить ее на камере или вне камеры, а также использовать дополнительные аксессуары, такие как «портретная тарелка» RFT-25S, набор цветных светофильтров R200-CF и сотовые решетки R200-HC20 / R200-HC30 / R200-HC40



Зонт? Но сейчас нет дождя

Благодаря специально разработанному кронштейну, кольцевая вспышка R200 располагается на одной оси с фотозонтом, что обеспечивает максимальную равномерность освещения. Меняя расположение зонта в кронштейне можно изменять угол освещения.



Как портретная тарелка, только лучше

R200, оснащенная рефлектором RFT-25S (продается отдельно), может использоваться в качестве портретной тарелки. Свет от кольцевой вспышки равномерно распределяется и отражается от круглого отражателя, создавая более мягкое освещение. Также можно приобрести сотовые решетки для рефлектора, которые делают свет более направленным для создания контрастной свето-теневой схемы.



Съемка на ходу

Кольцевая головка R200 поставляется в комплекте с удобной плечевой сумкой для размещения вспышки AD200 или AD200Pro. Сумка имеет оригинальную конструкцию, позволяющую легко и удобно регулировать параметры, даже если вы работаете в одиночку.



Что в коробке