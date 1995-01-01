Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Головка импульсная кольцевая Godox R200 для AD200 / AD200 Pro

  • R200 для AD200 / AD200 Pro
  • R200 для AD200 / AD200 Pro
  • R200 для AD200 / AD200 Pro
  • R200 для AD200 / AD200 Pro
  • R200 для AD200 / AD200 Pro
  • R200 для AD200 / AD200 Pro
  • R200 для AD200 / AD200 Pro
  • R200 для AD200 / AD200 Pro
  • R200 для AD200 / AD200 Pro
  • R200 для AD200 / AD200 Pro
  • R200 для AD200 / AD200 Pro
  • R200 для AD200 / AD200 Pro
  • R200 для AD200 / AD200 Pro
  • R200 для AD200 / AD200 Pro
  • R200 для AD200 / AD200 Pro
  • R200 для AD200 / AD200 Pro
  • R200 для AD200 / AD200 Pro
  • R200 для AD200 / AD200 Pro
  • R200 для AD200 / AD200 Pro
  • R200 для AD200 / AD200 Pro
  • R200 для AD200 / AD200 Pro
  • R200 для AD200 / AD200 Pro
  • R200 для AD200 / AD200 Pro
  • R200 для AD200 / AD200 Pro
  • R200 для AD200 / AD200 Pro
Код товара:УТ-00070576
Артикул:29912

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Кольцевая импульсная головка R200 для вспышек AD200 и AD200Pro – это еще одна осветительная головка в системе, которая подарит вам новые творческие возможности. Устанавливается вместо стандартной головки данных вспышек, а регулируемый кронштейн позволяет присоединить ее практически к любой зеркальной или беззеркальной камере без использования резьбовых колец: вспышку можно использовать даже с объективами, не имеющими собственной резьбы для светофильтров.

Запас мощности
Кольцевая головка R200 с высокой мощностью импульса 200 Дж обеспечивает равномерное освещение и достоверную цветопередачу, создает эффектное, практически бестеневое освещение объекта съемки, что можно использовать в макро, съемке еды, портретной съемке, fashion и в других жанрах.

Безграничные возможности
Ваше творчество безгранично, как и возможности кольцевой вспышки R200. Вы можете установить ее на камере или вне камеры, а также использовать дополнительные аксессуары, такие как «портретная тарелка» RFT-25S, набор цветных светофильтров R200-CF и сотовые решетки R200-HC20 / R200-HC30 / R200-HC40

Зонт? Но сейчас нет дождя
Благодаря специально разработанному кронштейну, кольцевая вспышка R200 располагается на одной оси с фотозонтом, что обеспечивает максимальную равномерность освещения. Меняя расположение зонта в кронштейне можно изменять угол освещения.

Как портретная тарелка, только лучше
R200, оснащенная рефлектором RFT-25S (продается отдельно), может использоваться в качестве портретной тарелки. Свет от кольцевой вспышки равномерно распределяется и отражается от круглого отражателя, создавая более мягкое освещение. Также можно приобрести сотовые решетки для рефлектора, которые делают свет более направленным для создания контрастной свето-теневой схемы.

Съемка на ходу
Кольцевая головка R200 поставляется в комплекте с удобной плечевой сумкой для размещения вспышки AD200 или AD200Pro. Сумка имеет оригинальную конструкцию, позволяющую легко и удобно регулировать параметры, даже если вы работаете в одиночку.

Что в коробке

  • Кольцевая импульсная головка R200
  • Кронштейн с креплением для зонта UBB-01
  • Складной кронштейн для камеры FLB-01
  • Мини сумка CB57