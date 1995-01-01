Быстроскладной / быстрораскладной параболический 16-спицевый софтбокс с диаметром описывающей окружности 90 см и глубиной 60 см. Может использоваться совместно с импульсными вспышками и светодиодными осветителями с байонетом Bowens, чтобы формировать мягкий равномерный световой поток с четким ровным краем светового пятна. Такое освещение придает объем и детализацию объекту съемки, а почти круглая форма насадки создает красивый круглый блик в глазах или на блестящей поверхности. Благодаря своей конструкции, Godox QR-P подойдёт фотографам и видеографам, часто работающим на выезде или в небольших студиях, где нет возможности хранить громоздкое оборудование.

Прочная металлическая конструкция каркаса предназначена для многократной сборки и разборки – быстрой подготовки оборудования к съемке и такого же скорого сворачивания. Чтобы привести софтбокс в рабочее состояние достаточно слегка приподнять спицы над установочным кольцом. Для ускорения процесса сборки, можно поднимать по две спицы, расположенные на противоположных сторонах кольца, одновременно. После проведения съемки, необходимо приподнять спицу и нажать на кнопку, после чего софтбокс сложится.

Параболическая форма софтбокса обеспечивает более узкий, более направленный световой поток. При использования софтбокса без рассеивателей получается резкий контрастный свет и четкие светотеневые границы. В комплект входят два тканевых рассеивателя (диффузора) – внутренний и внешний. Диффузоры могут использоваться совместно или по отдельности: в зависимости от этого световое пятно получается или равномерным, или с угасанием от центра к краям. Рассеиватели крепятся к тенту при помощи липучек, надеть или снять диффузор можно прямо во время съемки.

Тканевые соты для данного софтбокса можно приобрести отдельно.

Установочное кольцо спроектировано так, чтобы внутреннее кольцо-адаптер байонета Bowens заменялось на кольца с другим типом крепления (например, Godox или Profoto, кольца приобретаются дополнительно) в случае необходимости. Кольцо сделано максимально компактным (15.5 см), чтобы облегчить переноску и хранение оборудования.

Все детали каркаса изготовлены из метала: спицы и механизм складывания — стальные, установочное кольцо и кольцо-адаптер — из легкого алюминиевого сплава.