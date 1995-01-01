Софтбокс Godox QR-P120T, параболический, быстроскладной, 120 см, Bowens
Код товара : УТ-00074732
Артикул : 31290
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Godox QR-P - это ультракомпактный софтбокс, предназначенный для смягчения освещения во время фото- или видеосъемки на локациях или в небольших помещениях. Быстроскладная конструкция упрощает установку и сборку, а параболическая форма, отражающая серебристая внутренняя часть и съемные внутренний и передний тканевые рассеиватели обеспечивают эффектный результат, высокий CRI и ровномерное, мягкое освещение. В серии доступно пять моделей с разными диаметрами (60, 70, 90, 120 и 150 см), что позволяет подобрать оптимальный вариант для различных задач и условий съемки.
Ультракомпактный дизайн
Глубина софтбоксов серии QR-P, в зависимости от модели, составляет всего от 30 до 70 см, что идеально подходит для видеосъемки в небольших помещениях за пределами специализированной студии.
Простота сборки и разборки
Для сборки софтбокса поднимите спицы до щелчка в монтажном кольце. Для более быстрой установки одновременно поднимайте две противоположные спицы. Для разборки софтбокса слегка приподнимите спицу, одновременно нажав на соответствующую кнопку разблокировки спицы.
Мягкое и равномерное освещение
Благодаря параболической форме, софтбоксы серии QR-P обеспечивают преломление света в параллельные лучи, создавая равномерное и однородное освещение. Внутренняя серебристая отражающая поверхность усиливает интенсивность света.
Настраиваемое освещение
Софтбоксы QR-P комплектуются съемными внутренним и передним тканевыми рассеивателями, которые можно использовать как вместе, так и по отдельности, чтобы добиться тонкой настройки светового эффекта. Внутренний рассеиватель изготовлен из специального материала и плотно прилегает к стенкам софтбокса, улучшая точность цветопередачи и обеспечивая более равномерное освещение.
Крепление Bowens
Софтбоксы QR-P оснащены креплением Bowens и совместимы с широким ассортиментом источников импульсного и постоянного света, а также, при использовании соответствующего переходного кольца (приобретается отдельно), могут использоваться с осветительными приборами с креплением Godox или Profoto.
Комплектация:
- Софтбокс 1 шт
- Передний тканевый рассеиватель - 1 шт
- Внутренний тканевый рассеиватель - 1 шт
- Сумка для переноски - 1 шт