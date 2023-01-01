Кольцо-адаптер Godox PR-AD400pro позволяет устанавливать на вспышки AD300pro и AD400pro, которые используют оригинальный байонет Godox-Mount, светоформирующие насадки с байонетом Profoto. Для установки необходимо кольцо Godox AD-AB (продается отдельно).