Кольцо-адаптер Godox PR-AD400pro - это высококачественное переходное кольцо, разработанное специально для использования со вспышками Godox AD300Pro и AD400Pro.

Особенностью данного адаптера является его совместимость с оригинальными светоформирующими насадками с байонетом Profoto. Это позволяет использовать различные светоформирующие насадки, которые совместимы с байонетом Profoto, с вашими вспышками Godox AD300Pro и AD400Pro.

Кольцо-адаптер Godox PR-AD400pro устанавливается на камеру с помощью кольца Godox AD-AB, которое продается отдельно. Это обеспечивает надежное и стабильное крепление адаптера на вашей камере.

Кольцо-адаптер Godox PR-AD400pro выполнено в классическом черном цвете, что делает его незаметным на фоне вашей камеры или объектива.

Выбирая кольцо-адаптер Godox PR-AD400pro, вы получаете надежное и качественное решение для установки светоформирующих насадок с байонетом Profoto на ваши вспышки Godox AD300Pro и AD400Pro.