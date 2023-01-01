Кольцо-адаптер Godox PR-AD400pro, байонет Profoto, для AD300Pro / AD400Pro
Код товара : УТ-00032967
Артикул : 26721*
52%
2 660 ₽
1 299 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Другие характеристики
Вес (брутто), г
0.250
Описание
Кольцо-адаптер Godox PR-AD400pro позволяет устанавливать на вспышки AD300pro и AD400pro, которые используют оригинальный байонет Godox-Mount, светоформирующие насадки с байонетом Profoto. Для установки необходимо кольцо Godox AD-AB (продается отдельно).