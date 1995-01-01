Параболический рефлектор с системой фокусировки: для художников, рисующих светом. Фокусировочная система Godox Parabolic обеспечивает особый способ формирования света. Благодаря инженерной точности и стремлению к совершенству, прецизионный рефлектор с каркасом из 24 спиц является инновационным светоформирующим инструментом, создавая такие качества светового потока, которые не могли бы сделать другие инструменты. Воспользовавшись системой фокусировки, вы получите больше вариаций светового пучка всего с одним модификатором. Шагните в мир параболического света!

Действительно параболический

Параболические рефлекторы (или параболические зонты) могут и не быть для вас открытием, но всего в мире существует не так много подобных моделей. Как правило, они представлены премиум-брендами, поэтому высокая цена является непреодолимым барьером для многих фотографов. Теперь компания Godox рада представить результат своей кропотливой работы, чтобы вы могли позволить себе подобный свет за менее чем половину цены. Параболический рефлектор Godox дает характерный результат: плавное распределение света, красивый контраст светотеневых переходов и возможность фокусировки света.

Свет сначала попадает на внутреннюю поверхность рефлектора, затем отражается наружу и падает на объект. Кривая параболы отражает лучи под определенными углами в зависимости от положения источника света. Когда источник света располагается между точкой фокуса и вершиной параболы, световые лучи, отраженные от стенок рефлектора, отклоняются от оптической оси, при этом размер светового пятна получается примерно равным внешнему диаметру рефлектора, а световой пучок имеет неравномерное распределение света (см. фото). Если источник света поместить в фокус параболы, то все световые лучи после отражения будут параллельны оси параболы, образуя сфокусированный световой пучок равномерно распределенного света размером с внешний диаметр рефлектора. Когда источник света вынесен дальше точки фокуса, отраженные лучи имеют тенденцию рассеиваться, при этом некоторые из них концентрируются в центре, а другие расходятся дальше, поэтому световой пучок становится больше, чем диаметр рефлектора, а свет мягче и рассеяннее.

Выдающийся мастер света

Рефлектор параболической формы способен формировать впечатляющие светотеневые эффекты. Полученные тени создают вид великолепного скульптурного изваяния с выраженным эффектом объема, четкими линиями, яркими цветами и глубоким контрастом. Более того, общая интенсивность получаемого эффекта может быть отрегулирована в соответствии с задачей, что обеспечивает многофункциональность. Это лучшее, что можно предложить для коммерческой рекламной или журнальной съемки, бьюти- и фэшн-съемки, а также для съемки предметов искусства.

24 спицы

Конструкция из 24 гибких спиц делает этот модификатор по форме максимально близким к кругу. Известно, что круглая форма источника света, которая отражается в глазах вашей модели и на других глянцевых поверхностях, является наиболее естественной и наиболее желанной по сравнению с угловатой формой блика от прямоугольных и 8-угольных софтбоксов.

Компактный адаптер

Адаптер, который служит для установки головки вспышки на фокусирующей штанге, имеет небольшой диаметр, чтобы не блокировать световой поток для более эффективного освещения. В комплекте идет адаптер с самым распространенным байонетом – Bowens, адаптеры для вспышек Broncolor, Profoto и отдельных моделей Godox можно приобрести отдельно.

Дополнительные аксессуары

Ассортимент аксессуаров дополняют рассеиватели D1 и D2, которые помогут смягчить жесткость света, когда это необходимо (2 варианта плотности на выбор). Также отдельно можно приобрести тканевые соты, которые ограничивают угол рассеивания света, что в свою очередь увеличивает общий контраст изображения. Данные аксессуары не входят в стандартную комплектацию и приобретаются отдельно.

Легкая сборка

Рефлектор выполнен в виде быстроразборной конструкции: ткань уже натянута на спицы, а спицы установлены на адаптерное кольцо. Вам достаточно присоединить 2 рукоятки для быстрого складывания и раскладывания зонта, затем установить адаптер для штанги, саму штангу и, наконец, осветитель. Вся процедура в среднем занимает не более одной минуты.

Оборудование в безопасности

Две конструктивные особенности защищают осветительное оборудование от случайного падения: стопорное кольцо ограничивает ход штанги, а металлический страховочный трос можно привязать к осветителю для защиты от случайного выпадения.

4 размера и 2 варианта комплектации

Рефлекторы Godox Parabolic выпускаются в 4 размерах: 68, 88, 128 и 158. В комплектацию Kit входит все необходимое для начала съемки, включая штангу, установочный адаптер для осветителя и крепление на студийную стойку. Также доступны облегченные комплектации, в которые входит только сам рефлектор (зонт), рукоятки и сумка: на тот случай, если вы захотите использовать рефлектор меньшего или большего диаметра.

Технические характеристики

Модель: Parabolic 68

Parabolic 68 Количество секций: 24

24 Размер в открытом состоянии: ø700х730 мм

ø700х730 мм Вес рефлектора: 2.93 кг

2.93 кг Размер диффузора (опция): ø700 мм

ø700 мм Размер сотовой решетки (опция): ø700 мм

ø700 мм Размер фокусирующей штанги PF-R670: ø35х728 мм

Комплектация