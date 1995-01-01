Godox P90L – глубокий параболический 16-секционный софтбокс диаметром 90 см. Большая глубина софтбокса обеспечивает многократное переотражение светового потока внутри софтбокса, что обеспечивает равномерное распределение света и сфокусированное световое пятно с четким краем. 16-угольная форма создает приятный округлый блик на глянцевых поверхностях или в глазах модели. Софтбокс имеет разборную конструкцию: при перевозке он принимает плоскую форму и укладывается в компактную сумку. В комплекте идет литое алюминиевое кольцо-адаптер с байонетом Bowens, причем адаптер Bowens является съемным.

В комплекте с софтбоксом идут 2 белых тканевых рассеивателя, внешний и внутренний: их можно использовать вместе или по отдельности, в зависимости от того хотите вы получить равномерное или неравномерное распределение света. Рассеиватели можно не использовать вовсе: это обеспечит высокую жесткость света, что часто используется в fashion и beauty фотографии.

Спицы выполнены из фибергласса (стеклопластика) для снижения веса: полный вес с сумкой составляет всего 1.5 кг.

Отдельно можно приобрести соты Godox P90-G.

Характеристики

Диаметр описывающей окружности: 90 см

Глубина: 69.4 см

Рабочая температура <60°C

Материал направляющих: фибергласс

Байонет: Bowens

Вес с сумкой: 1.5 кг

Размер в сложенном виде: 90 х 22 x 10 см

Комплектация: