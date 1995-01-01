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Софтбокс Godox P90L параболический, 90 см

  • P90L параболический, 90 см
  • P90L параболический, 90 см
  • P90L параболический, 90 см
  • P90L параболический, 90 см
  • P90L параболический, 90 см
  • P90L параболический, 90 см
  • P90L параболический, 90 см
  • P90L параболический, 90 см
  • P90L параболический, 90 см
  • P90L параболический, 90 см
  • P90L параболический, 90 см
  • P90L параболический, 90 см
  • P90L параболический, 90 см
  • P90L параболический, 90 см
  • P90L параболический, 90 см
Код товара:УТ-00078902
Артикул:28124

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Godox P90L – глубокий параболический 16-секционный софтбокс диаметром 90 см. Большая глубина софтбокса обеспечивает многократное переотражение светового потока внутри софтбокса, что обеспечивает равномерное распределение света и сфокусированное световое пятно с четким краем. 16-угольная форма создает приятный округлый блик на глянцевых поверхностях или в глазах модели. Софтбокс имеет разборную конструкцию: при перевозке он принимает плоскую форму и укладывается в компактную сумку. В комплекте идет литое алюминиевое кольцо-адаптер с байонетом Bowens, причем адаптер Bowens является съемным.

В комплекте с софтбоксом идут 2 белых тканевых рассеивателя, внешний и внутренний: их можно использовать вместе или по отдельности, в зависимости от того хотите вы получить равномерное или неравномерное распределение света. Рассеиватели можно не использовать вовсе: это обеспечит высокую жесткость света, что часто используется в fashion и beauty фотографии.

Спицы выполнены из фибергласса (стеклопластика) для снижения веса: полный вес с сумкой составляет всего 1.5 кг.

Отдельно можно приобрести соты Godox P90-G.

Характеристики

  • Диаметр описывающей окружности: 90 см
  • Глубина: 69.4 см
  • Рабочая температура <60°C
  • Материал направляющих: фибергласс
  • Байонет: Bowens
  • Вес с сумкой: 1.5 кг
  • Размер в сложенном виде: 90 х 22 x 10 см

Комплектация:

  • Тент софтбокса P90L – 1 шт
  • Спицы — 16 шт (+2 запасных)
  • Кольцо-адаптер Bowens (сменное) – 1 шт
  • Тканевые рассеиватели – 2 (внутренний и внешний)
  • Светоотражатель для основания софтбокса – 1 шт
  • Тканевый чехол с ручками – 1 шт
  • Гарантийный талон