Соты Godox P68-LG для Parabolic 68
Код товара : УТ-00058425
Артикул : 29097*
19 570 ₽
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Тканевые соты Godox P68-LG для параболического рефлектора Parabolic 68. Соты ограничивают угол рассеивания света, что устраняет нежелательную засветку тех областей изображения, которые должны оставаться в тени. Использование сот позволяет создавать более выраженные световые акценты, усиливать общий контраст и «драматичность» изображения.