Рассеиватель Godox P68-D2 для Parabolic 68
Код товара : УТ-00058419
Артикул : 29093*
12 350 ₽
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Плотный рассеиватель P68-D2 для параболического рефлектора Godox Parabolic 68. Позволяет смягчить световой поток от рефлектора (примерно до уровня софтбокса). Ограничивает светопропускаемость на 1 ступень.