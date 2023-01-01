Тканевые соты Godox P128-LG для параболического рефлектора Parabolic 128. Соты ограничивают угол рассеивания света, что устраняет нежелательную засветку тех областей изображения, которые должны оставаться в тени. Использование сот позволяет создавать более выраженные световые акценты, усиливать общий контраст и «драматичность» изображения.