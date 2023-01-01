Рассеиватель Godox P128-D2 для Parabolic 128
Код товара : УТ-00058418
Артикул : 29091
50%
17 860 ₽
8 999 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Плотный рассеиватель P128-D2 для параболического рефлектора Godox Parabolic 128. Позволяет смягчить световой поток от рефлектора (примерно до уровня софтбокса). Ограничивает светопропускаемость на 1 ступень.