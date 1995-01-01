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Софтбокс Godox P120L, параболический, 120 см

  • P120L, параболический, 120 см
  • P120L, параболический, 120 см
  • P120L, параболический, 120 см
  • P120L, параболический, 120 см
  • P120L, параболический, 120 см
  • P120L, параболический, 120 см
  • P120L, параболический, 120 см
  • P120L, параболический, 120 см
  • P120L, параболический, 120 см
  • P120L, параболический, 120 см
  • P120L, параболический, 120 см
  • P120L, параболический, 120 см
  • P120L, параболический, 120 см
  • P120L, параболический, 120 см
  • P120L, параболический, 120 см
  • P120L, параболический, 120 см
  • P120L, параболический, 120 см
  • P120L, параболический, 120 см
  • P120L, параболический, 120 см
Код товара:УТ-00070465
Артикул:28125

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Софтбокс — модификатор света, позволяющий получить мягкий светотеневой рисунок на снимаемом объекте, может использоваться как в качестве заполняющего, так и в качестве моделирующего света. Параболическая форма обеспечивает идеально равномерное распределение света по площади рассеивающей поверхности софтбокса. В комплекте алюминиевое установочное кольцо под байонет Bowens, 2 тканевых рассеивателя (внутренний и внешний), 16 спиц из фибергласса и чехол для хранения. Помимо разборной версии P120L существует быстрораскладной вариант QR-P120 на металлических спицах. Он значительно быстрее подготавливается к съемке, но тяжелее и занимает больше места в собранном виде.

Жесткость (характер рассеивания) света можно регулировать, снимая и устанавливая тканевые рассеиватели.

Характеристики

  • Диаметр описывающей окружности: 120 см
  • Глубина: 74.2 см
  • Материал спиц: фибергласс
  • Байонет: Bowens
  • Вес с сумкой: 1.79 кг
  • Размер в сложенном виде: 22 x 22 x 108 см