Софтбокс — модификатор света, позволяющий получить мягкий светотеневой рисунок на снимаемом объекте, может использоваться как в качестве заполняющего, так и в качестве моделирующего света. Параболическая форма обеспечивает идеально равномерное распределение света по площади рассеивающей поверхности софтбокса. В комплекте алюминиевое установочное кольцо под байонет Bowens, 2 тканевых рассеивателя (внутренний и внешний), 16 спиц из фибергласса и чехол для хранения. Помимо разборной версии P120L существует быстрораскладной вариант QR-P120 на металлических спицах. Он значительно быстрее подготавливается к съемке, но тяжелее и занимает больше места в собранном виде.

Жесткость (характер рассеивания) света можно регулировать, снимая и устанавливая тканевые рассеиватели.

Характеристики