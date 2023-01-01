Софтбокс — модификатор света, позволяющий получить мягкий светотеневой рисунок на снимаемом объекте, может использоваться как в качестве заполняющего, так и в качестве моделирующего света. Параболическая форма обеспечивает равномерное распределение света, а также создает естественные округлые блики на глянцевых поверхностях и в глазах моделей. В комплекте алюминиевое установочное кольцо под байонет Bowens, 2 тканевых рассеивателя (внутренний и внешний), 16 спиц из фибергласса и чехол для хранения. Помимо разборной версии P120L существует быстрораскладной вариант QR-P120 на металлических спицах. Он значительно быстрее подготавливается к съемке, но тяжелее и занимает больше места в собранном виде.