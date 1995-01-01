Держатель для телефона Godox MTH03
Код товара : УТ-00075640
Артикул : 29140
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Godox MTH03 – надежный металлический держатель для смартфонов с шириной корпуса от 60 до 85 мм. Подходит практически для всех современных моделей, в том числе для смартфонов в защитных чехлах. MTH03 позволяет зафиксировать смартфон на штативе, рукоятке, зажиме или другом держателе со штативным винтом 1/4"-20. Резиновые накладки предохраняют корпус смартфона от появления царапин и предотвращают выскальзывание устройства, а фиксатор в виде рычажка надежно закрепляет мобильное устройство. На корпусе держателя по бокам расположены два дополнительных отверстия с резьбой 1/4" и крепление «башмак» для установки небольшого осветителя, микрофона или других аксессуаров.
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон
- Размеры: 74 х 30 х 27 мм
- Размеры упаковки: 82 х 40 х 34 мм
- Вес нетто: 65 г
- Вес брутто: 75 г