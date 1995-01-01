Godox MTH03 – надежный металлический держатель для смартфонов с шириной корпуса от 60 до 85 мм. Подходит практически для всех современных моделей, в том числе для смартфонов в защитных чехлах. MTH03 позволяет зафиксировать смартфон на штативе, рукоятке, зажиме или другом держателе со штативным винтом 1/4"-20. Резиновые накладки предохраняют корпус смартфона от появления царапин и предотвращают выскальзывание устройства, а фиксатор в виде рычажка надежно закрепляет мобильное устройство. На корпусе держателя по бокам расположены два дополнительных отверстия с резьбой 1/4" и крепление «башмак» для установки небольшого осветителя, микрофона или других аксессуаров.