Держатель для телефона Godox MTH был выпущен как аксессуар для вспышки Godox A1 и мини-штатива Godox MT-01, но может использоваться и сам по себе. Пружинный держатель для телефона шириной от 55 до 88 мм. Универсальное штативное гнездо 1/4"-20 позволяет устанавливать телефоны на штативы, моноподы и другие виды держателей. На тыльную сторону можно приклеить вспышку Godox A1.