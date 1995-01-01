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Держатель для телефона Godox MTH

  • MTH
  • MTH
  • MTH
  • MTH
  • MTH
  • MTH
  • MTH
Код товара:УТ-00031514
Артикул:26282

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Держатель для телефона Godox MTH был выпущен как аксессуар для вспышки Godox A1 и мини-штатива Godox MT-01, но может использоваться и сам по себе. Пружинный держатель для телефона шириной от 55 до 88 мм. Универсальное штативное гнездо 1/4"-20 позволяет устанавливать телефоны на штативы, моноподы и другие виды держателей. На тыльную сторону можно приклеить вспышку Godox A1.