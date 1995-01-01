Штатив Godox MT-03, настольный, черный
Код товара : УТ-00074751
Артикул : 29141
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Штатив Godox MT03 настольный может использоваться в качестве настольного штатива-трипода для установки мобильного устройства в дополнительно приобретаемый держатель смартфона Godox MTH03, а также других цифровых камер c монтажной резьбой 1/4''. Конструкция штатива с выдвижной центральной секцией позволяет регулировать высоту штатива от 13 до 25 см, а также использовать штатив, как палку для селфи длиной от 15 см.
Встроенная наклонно-поворотная шаровая головка с крепежным винтом 1/4 позволяет наклонять установленное оборудование на угол до 90° и вращать вокруг оси на 360°. Дополнительная крепежная площадка «башмак» позволит установить вспомогательное оборудование или аксессуары или другие устройства. Штатив изготовлен из прочного ABS-пластика, шаровая головка — металлическая. Резиновые вставки на ножках штатива обеспечивают стабильную съемку на любых поверхностях.
Характеристики:
- Модель штатива: Godox MT03
- Максимальная высота штатива: 250 мм
- Минимальная высота штатива: 130 мм
- Крепление: винт с резьбой 1/4'', "башмак"
- Материал штатива: ABS-пластик, алюминий
- Длина штатива (в сложенном виде): 150-270 мм
- Вес штатива: 90 г
- Размер упаковки: 160 х 56 х 36 мм
- Вес с упаковкой: 110 г