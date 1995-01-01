Описание

Штатив Godox MT03 настольный может использоваться в качестве настольного штатива-трипода для установки мобильного устройства в дополнительно приобретаемый держатель смартфона Godox MTH03, а также других цифровых камер c монтажной резьбой 1/4''. Конструкция штатива с выдвижной центральной секцией позволяет регулировать высоту штатива от 13 до 25 см, а также использовать штатив, как палку для селфи длиной от 15 см.

Встроенная наклонно-поворотная шаровая головка с крепежным винтом 1/4 позволяет наклонять установленное оборудование на угол до 90° и вращать вокруг оси на 360°. Дополнительная крепежная площадка «башмак» позволит установить вспомогательное оборудование или аксессуары или другие устройства. Штатив изготовлен из прочного ABS-пластика, шаровая головка — металлическая. Резиновые вставки на ножках штатива обеспечивают стабильную съемку на любых поверхностях.

Характеристики: