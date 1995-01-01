Описание

Godox MT01 – мини-штатив с наклонной головой и посадочным винтом 1/4”-20. Конструкция рассчитана на нагрузку до 2.5 кг и может использоваться для установки цифровых фото- и видеокамер. Штатив также хорошо подходит для установки аксессуаров: микрофонов, вспышек, смартфонов (необходим адаптер, продается отдельно). Угол наклона головы регулируется в пределах +90/–90° и фиксируется винтовым зажимом. Храповый механизм наклона (трещотка) гарантирует стабильное положение площадки, которое не изменится самопроизвольно в процессе съемок.

Высоту штатива можно изменять: длина каждой ножки увеличивается на 5 см. Для точного регулирования длины на лицевую и тыльную стороны ножек нанесены деления с шагом 1/2” (12 мм). Алюминиевые накладки на ножках и стальные крепежные винты усиливают предельно облегченную (116 г) конструкцию. Размах ножек – от 18 до 25 см – повышает ее устойчивость. Ножки завершаются резиновыми накладками с насечками, что позволяет размещать штатив с оборудованием на гладкой поверхности, например полированной или стеклянной.

В сложенном виде диаметр штатива составляет 3–3,5 см, поэтому его удобно использовать как ручку-держатель.