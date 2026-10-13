Моноблок Godox MS300V, 300 Дж (состояние 5) (б/у)

<











>







Код товара: УТ-00098063 Артикул: б/у-НМ 2026-10-13/2 Код товара: УТ-00098063 Артикул: б/у-НМ 2026-10-13/2 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5; незначительные следы использования;

Комплектация: шнур, насадка, коробка;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5; незначительные следы использования;

Комплектация: шнур, насадка, коробка;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.