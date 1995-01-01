Моноблок Godox MS200V, 200 Дж
Товар не найден
Характеристики
Описание
Студийная вспышка MS200V/MS300V - легкая, компактная и прочная вспышка с множеством функций. Эта вспышка предназначена для съемки лицевых и поясных студийных портретов, съемки на документы, предметной съемки для интернет-магазинов и т.д. Она может использоваться как в студиях, так и в небольших помещениях в качестве основного источника света или для контровой подсветки.
Основные особенности
- Встроенная беспроводная система Godox 2.4G X
- Точные выходные параметры отображаются на контрастном ЖК-дисплее, мощность регулируется в 50 шагов от 1/32 до 1/1
- Совместима с пультами-радиосинхронизаторами X1, X2, XT16 или FT-16 (приобретаются отдельно) для управления мощностью вспышки, моделирующей лампой и звуковой индикацией, а также для беспроводного срабатывания вспышки
- Компактный и легкий корпус с креплением Bowens позволяет устанавливать практически любые светоформирующие насадки
- Моделирующая лампа мощностью 10 Вт с регулировкой яркости от 5% до 100%
- Высокая стабильность выходного сигнала, отклонение не более 2% при одинаковой мощности
- Функция пропуска предварительного импульса позволяет синхронизироваться с ведущими устройствами, работающими в автоматическом режиме с одним предварительным импульсом для замера экспозиции
- Автоматическое сохранение и восстановление заданных настроек вспышки
- ЖК дисплей делает настройку простой и понятной
- Удобно расположенная ручка упрощает наклон и вращение моноблока
Беспроводная система X 2.4G
Используйте пульты-радиосинхронизаторы Godox X1, X2, XPro или XT16 для беспроводного синхронного срабатывания и дистанционного управления настройками вспышки или группы вспышек. С помощью пультов-радиосинхронизаторов X2 / X-Pro II и приложения Godox Flash можно настраивать параметры вспышки прямо с мобильного устройства: телефона или планшета.