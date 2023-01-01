Беспроводная система Godox MoveLink II M1, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
Код товара : УТ-00066202
Артикул : 30184
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Беспроводная система
Дальность действия (без помех), м
100
Рабочая частота
2400 - 2483.5 МГц
Передатчик
Крепление антенны
Встроенная
Вес
27 г
Микрофон
Максимум звукового давления (SPL), дБ
110
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Тип микрофона
Петличный
Вес
27 г
Комплектация
см. описание
Направленность
Всенаправленная
Приемник
Вес
27 г
Крепление антенны
Встроенная
Описание
Компактная и легкая беспроводная система для записи звука во время проведения интервью, ведения видеоблогов и подкастов, производства кино- и видеоконтента. Радиосистема Godox MoveLink II отличается увеличенной рабочей дистанцией (до 100 м) и длительным временем работы, что делает ее незаменимой на выездных и длительных съемках. В системе используется технология автоматического подбора и перестройки рабочей частоты, которая постоянно сканирует эфир в поисках наиболее свободного канала связи. Это позволяет избежать помех даже в местах с интенсивным использованием Bluetooth и Wi-Fi.
Система включает в себя один передатчик со встроенным микрофоном Godox MoveLink II TX, один ресивер Godox MoveLink II RX и всенаправленный петличный микрофон с кабелем 1.2 метра. Петличный микрофон можно использовать, когда необходимо незаметное размещение микрофонов, в остальных случаях можно использовать передатчик: он легко крепится на лацкане пиджака или воротнике футболки с помощью встроенной клипсы. Ворсовая ветрозащита и технология шумоподавления позволяют вести запись на улице в условиях сильного ветра.
Кнопка отключения звука на передатчике позволит прервать трансляцию, если нужно, к примеру, принять телефонный звонок или сообщить что-то собеседнику не под запись.
Двухканальный приемник-ресивер Godox MoveLink II RX может принимать сигнал в режиме моно или стерео (только при подключении 2 передатчиков).
Цветной TFT-дисплей приемника и передатчика отображает самую основную информацию: а именно, уровни звука, усиление, уровень заряда, режим работы (моно / стерео). Уровень усиления регулируется в диапазоне от -5 до +10 дБ.
Трансмиттер и ресивер работают от встроенный литиевых аккумуляторов емкостью 300 мАч. Полностью заряженный передатчик может работать без подзарядки до 10 часов, а приемник - 8 часов. Заряжать их можно через USB Type-C порт на корпусе. Сетевой USB адаптер не входит в комплект: можно использовать зарядку от телефона, портативный аккумулятор и другие источники питания.
Кабели TRS 3.5 мм (черный) и TRRS 3.5 мм (красный) позволяют подключить приемник к фото- и видеокамерам, компьютерам и ноутбукам, смартфонам с 3.5-мм входом для гарнитуры.
Рукоятка-адаптер Godox MoveLink ML-H (продается отдельно) позволяет использовать передатчик в качестве ручного микрофона при записи интервью или сборе новостей.
Комплектация:
- Передатчик MoveLink II TX ×1
- Приемник MoveLink II RX ×1
- Всенаправленный петличный микрофон ×1
- 3.5мм аудиокабель TRS-TRS (для камеры) ×1
- 3,5-мм аудиокабель TRS-TRRS (для смартфона) × 1
- Кабель USB Type-C ×2
- Ворсовая ветрозащита ×1
- Металлическая пластина ×2