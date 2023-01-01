Описание

Компактная и легкая беспроводная система для записи звука во время проведения интервью, ведения видеоблогов и подкастов, производства кино- и видеоконтента. Радиосистема Godox MoveLink II отличается увеличенной рабочей дистанцией (до 100 м) и длительным временем работы, что делает ее незаменимой на выездных и длительных съемках. В системе используется технология автоматического подбора и перестройки рабочей частоты, которая постоянно сканирует эфир в поисках наиболее свободного канала связи. Это позволяет избежать помех даже в местах с интенсивным использованием Bluetooth и Wi-Fi.

Система включает в себя один передатчик со встроенным микрофоном Godox MoveLink II TX, один ресивер Godox MoveLink II RX и всенаправленный петличный микрофон с кабелем 1.2 метра. Петличный микрофон можно использовать, когда необходимо незаметное размещение микрофонов, в остальных случаях можно использовать передатчик: он легко крепится на лацкане пиджака или воротнике футболки с помощью встроенной клипсы. Ворсовая ветрозащита и технология шумоподавления позволяют вести запись на улице в условиях сильного ветра.

Кнопка отключения звука на передатчике позволит прервать трансляцию, если нужно, к примеру, принять телефонный звонок или сообщить что-то собеседнику не под запись.

Двухканальный приемник-ресивер Godox MoveLink II RX может принимать сигнал в режиме моно или стерео (только при подключении 2 передатчиков).

Цветной TFT-дисплей приемника и передатчика отображает самую основную информацию: а именно, уровни звука, усиление, уровень заряда, режим работы (моно / стерео). Уровень усиления регулируется в диапазоне от -5 до +10 дБ.

Трансмиттер и ресивер работают от встроенный литиевых аккумуляторов емкостью 300 мАч. Полностью заряженный передатчик может работать без подзарядки до 10 часов, а приемник - 8 часов. Заряжать их можно через USB Type-C порт на корпусе. Сетевой USB адаптер не входит в комплект: можно использовать зарядку от телефона, портативный аккумулятор и другие источники питания.

Кабели TRS 3.5 мм (черный) и TRRS 3.5 мм (красный) позволяют подключить приемник к фото- и видеокамерам, компьютерам и ноутбукам, смартфонам с 3.5-мм входом для гарнитуры.

Рукоятка-адаптер Godox MoveLink ML-H (продается отдельно) позволяет использовать передатчик в качестве ручного микрофона при записи интервью или сборе новостей.

Комплектация: