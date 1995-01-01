Godox ML80Bi и ML150Bi – компактные, но мощные источники света, меняющие представление о мобильной съемке. В паре с зум-рефлектором ML-Z модель ML80Bi конкурирует по силе света со 100-ваттными приборами, а освещенность ML150Bi возрастает до 10 раз.

Снимайте без лишних проводов, используя аккумуляторы ML-BA, NP-F или V-Mount — это обеспечит идеальный порядок на площадке и полную свободу действий. Новый зум-рефлектор, магнитные насадки и комбинируемые диффузоры открывают безграничный простор для креатива, а экосистема байонета Godox предлагает исчерпывающий арсенал инструментов: от формирования жесткого пучка до создания мягкого заполняющего света.



Инновационный модульный дизайн

Благодаря модульной архитектуре ML80Bi и ML150Bi легко адаптируются к самым разным задачам. Аккумулятор ML-BA подключается к корпусу напрямую — без рукоятки, а батареи V-Mount и NP-F устанавливаются через съемные адаптеры (продаются отдельно). Такая гибкость обеспечивает вариативность сборки и свободу в реализации идей.



Высокая светоотдача

Ярче, чем вы могли представить. Новый зум-рефлектор ML-Z повышает эффективность прибора до 10 раз. Это позволяет ML80Bi создавать освещенность 29 600 люкс (@5600K, 1 м), бросая вызов 100-ваттным источникам, в то время как показатель ML150Bi достигает внушительных 61 054 люкс.



Новейшие аксессуары с магнитным креплением

Для нового зум-рефлектора ML-Z разработана серия аксессуаров с магнитным креплением. Насадки крепятся непосредственно к рефлектору, позволяя мгновенно и легко расширять функционал прибора.



Миксуйте, сочетайте, творите

Настраивайте характер света под свои задачи. Новые диффузоры можно накладывать друг на друга слоями, получая множество эффектов. Три уровня установки позволяют менять характер освещения, создавая уникальную атмосферу в каждом кадре.



Бесконечные возможности в ваших руках

Байонет Godox открывает доступ к универсальной экосистеме аксессуаров. Нужно ли усилить яркость, сфокусировать луч, создать спецэффекты или получить мягкое естественное освещение – здесь найдется инструмент под любую задачу. Компактные и удобные насадки обеспечивают полный контроль над светом в любых условиях.

Управление по вашим правилам

Обе модели поддерживают быстрое сопряжение с телефоном по NFC и совместимы с мобильным приложением Godox Light для дистанционной настройки. ML150Bi дополнительно оснащен интерфейсом DMX для интеграции в профессиональные световые системы.



Создан для выездной съемки

Компактный корпус и вариативная система питания делают ML80Bi и ML150Bi идеальным решением для работы вне студии. Приборы обеспечивают стабильный, качественный свет на выезде, позволяя авторам сосредоточиться на кадре, а не на оборудовании.

Комплектация:

Осветитель ML80Bi

Аккумуляторный блок ML-BA

Зум-рефлектор ML-Z

Защитный колпачок

Крепление AD-E2

Кабель USB-C для зарядки

Сумка для хранения

Инструкция по эксплуатации

Характеристики