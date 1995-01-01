Описание

Осветитель ML60IIBi - удивительное и удобное в использовании устройство весом почти 500 г и невероятно компактными размерами, обеспечивающее яркий свет с точной цветопередачей. Повысьте качество видеосъемки благодаря богатому ассортименту совместимых аксессуаров, в число которых входит проекционная насадка MLP, открывающая безграничные возможности для творчества. ML60IIBi станет вашим верным помощником при съемке, как на природе, так и в студии. Мир раскроется перед вами в совершенно новом свете!

Суперлегкий и компактный

Компактный осветительный прибор ML60II Bi в форме кубика весит всего около 500 г, что эквивалентно бутылке воды, поэтому его можно удерживать одной рукой, легко устанавливать и переносить.

Свет в ваших руках

Хотите упростить процесс съемки? ML60II Bi разработан для удобного управления одной рукой и быстрой настройки параметров, процесс съемки еще никогда не был таким легким.

Сумка меньше, удобства больше

Благодаря небольшой и легкой сумке, вмещающей весь комплект оборудования, ML60II Bi отлично подходит для выездных съемок - куда бы вы ни отправились, просто возьмите его с собой.

Аксессуары для свободы творчества

Раскройте свой безграничный творческий потенциал благодаря множеству совместимых аксессуаров. Например, проекционная насадка MLP, оснащенная передовой системой линз высшего класса и тщательно продуманной конструкцией, обеспечивает возможность точного управления световым лучом.

Подходит для любых условий

Возможность тонкой настройки параметров осветителя ML60II Bi и широкий ассортимент аксессуаров позволяют творчески подходить к съемке различных объектов как в помещении, так и на открытом воздухе.

Современные светодиоды для потрясающей яркости

Качество изображения зависит от качества света, передовые специализированные светодиоды формируют такой свет, который добавит уникальный шарм и четкость каждому кадру.

Цветовая температура от 2800 до 6500K

Широкий диапазон регулировки цветовой температуры в диапазоне от 2800K до 6500K позволяет легко подобрать цвет освещения в соответствии с условиями окружающего пространства. Благодаря высоким значениям индексов CRI (96+) и TLCI (97+), ML60IIBi создает яркий естественный свет с точной цветопередачей.

Управление с помощью мобильного приложения

Теперь вы можете полностью погрузиться в творческий процесс благодаря поддержке мобильного приложения Godox Light, которое позволяет быстро и точно управлять всеми параметрами осветительного прибора, упрощая процесс съемки.

Еще больше возможностей

Создайте в кадре уникальный творческий сюжет с помощью 11 динамических световых эффектов, которые органично преображают атмосферу и позволяют создать захватывающую визуальную композицию.

Несколько способов питания

Осветительный прибор ML60II Bi работает от сети переменного тока с помощью входящего в комплект адаптера или от двух аккумуляторов NP-F970 (приобретаются отдельно), адаптер-рукоятка для аккумуляторов NP-F (приобретается отдельно), обеспечивая возможность непрерывной съемки независимо от местоположения или условий.

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