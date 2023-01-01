Описание

Невероятная легкость

Даже небольшой источник света может иметь решающее значение в кадре. Взяв с собой компактный осветитель, который легко поместится практически в любой сумке, вы всегда будете готовы сделать снимок студийного качества.

ML30 – самый маленький осветитель с круглым COB-светодиодом в линейке осветительных приборов Godox, готовый к вызову в любую минуту! Где бы вы ни находились, вы можете быстро приступить к работе, занимая при этом минимальное пространство. Полностью раскрыть потенциал осветителя поможет ассортимент специально разработанных совместимых светоформирующих насадок, включая софтбокс, сферический и прямоугольный рассеиватели, которые помогут создать различные световые эффекты и еще больше вдохновить на съемку. Получите удовольствие от путешествия в мир фотографии с Godox ML30!

Свет, который всегда под рукой

Осветитель ML30, размером с ладонь, можно легко взять с собой туда, куда направит ваша задумка. Возможность установки осветителя на рукоятку с аккумуляторной площадкой превращает его в удобный инструмент для съемки на ходу. Такое гибкое решение упростит съемку динамичных кадров в движении.

Инновационная система освещения

Хотите точно управлять световым потоком? Вдохновляйтесь инновационной системой светоформирующих аксессуаров! Уникальные особенности конструкции позволят улучшить освещение во всех видах съемки, благодаря мягкости света, контролируемым световым эффектам, скорости подготовки к работе и портативности.

Собственная студия

Хотите иметь собственную студию, но не знаете, с чего начать? ML30 позволяет получить качественный результат с минимальными трудозатратами и является эффективным световым решеним для всех, кто создает фото или видеоконтент. Самый простой способ начать прямо сейчас. Даже на небольшом столе, установленном в ограниченном пространстве, с ML30 вы сможете получить качественное изображение. Такой компактный осветитель займет очень мало места и идеально подойдет для освещения даже в самой маленькой студии.

Беспроводное управление

Приложение Godox Light поможет дистанционно управлять параметрами осветителя – регулировать яркость и выбирать световой спецэффект.