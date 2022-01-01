Описание

Думаете что для хороших результатов в макросъемке подойдет только дорогостоящая и сложная в использовании макровспышка? Godox развенчивает этот миф и предлагает простое и удобное решение для освещения. Макровспышка ML-150II позволит получить удовольствие от макросъемки при небольших затратах.

Мягкое бестеневое освещение

Имея кольцевую форму и находясь на оптической оси объектива, вспышка ML-150II создает бестеневое освещение с мягкими светотеневыми переходами, которое равномерно освещает объект съемки и передает все детали. Кроме того, кольцевая форма вспышки позволяет получить уникальный круглый световой блик в глазах модели, делая портреты более естественными. ML-150II также оснащена рассеивателем, который дополнительно смягчает свет и сглаживает тени.

Для различных видов съемки

Посмотрите, сколько вокруг всего интересного… Улитка, божья коровка или цветок лотоса! Почему бы не попробовать исследовать этот мир с помощью макросъемки? ML-150II можно использовать для съемки насекомых, цветов, портретов, еды и даже в стоматологии. Неважно, опытный вы фотограф или начинающий, просто реализуйте свои творческие задумки с помощью этой вспышки.

Больше опций, больше возможностей

ML-150II имеет одиннадцать ступеней регулировки яркости, что позволяет точнее настроить освещение и получить больше потрясающих возможностей для вашего творчества.

Делает макросъемку легкой

Удобный и простой пользовательский интерфейс избавляет вас от необходимости изучения подробного руководства по эксплуатации. Даже если у вас нет опыта использования макроосветителей, вы можете легко начать свой путь в макрофотографии. Достаньте вспышку и сразу же приступайте к съемке.

Все, что нужно

Оборудование для съемки должно помогать в работе, а не отвлекать от нее. Портативная и легкая вспышка ML-150II не требует сложной настройки и позволит получить максимальный результат при съемке крупным планом. Исследуйте возможности макросъемки вместе с макровспышкой ML-150II.

Легкая совместимость

Благодаря различным переходным кольцам, входящим в комплект, ML-150 II поддерживает объективы диаметром 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72 и 77 мм. Блок управления с одноконтактным горячим башмаком совместим практически со всеми камерами.

Что входит в комплект: