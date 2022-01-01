Кольцевая вспышка Godox ML-150 II, универсальная
Код товара : УТ-00064771
Артикул : 30093
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Время полной перезарядки, min (с)
0.1 - 2 с
Питание
4 элемента типоразмера АА
Минимальное количество срабатываний
300 - 1000
Прочие особенности
Дата анонса
01.01.2022
Описание
Думаете что для хороших результатов в макросъемке подойдет только дорогостоящая и сложная в использовании макровспышка? Godox развенчивает этот миф и предлагает простое и удобное решение для освещения. Макровспышка ML-150II позволит получить удовольствие от макросъемки при небольших затратах.
Мягкое бестеневое освещение
Имея кольцевую форму и находясь на оптической оси объектива, вспышка ML-150II создает бестеневое освещение с мягкими светотеневыми переходами, которое равномерно освещает объект съемки и передает все детали. Кроме того, кольцевая форма вспышки позволяет получить уникальный круглый световой блик в глазах модели, делая портреты более естественными. ML-150II также оснащена рассеивателем, который дополнительно смягчает свет и сглаживает тени.
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