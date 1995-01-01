Вспышка Godox MF12 разработана, чтобы при умеренной цене обеспечить эффективное освещение при макросъемке и съемке крупным планом. Съемка растений, мелких животных и насекомых (даже быстро перемещающихся) станет проще и доступнее с MF12. Вспышку можно использовать в качестве дополнения к комплекту MF12-K2 (в котором идет 2 таких вспышки и установочное кольцо на объектив), а также просто в качестве небольшой выносной вспышки.

MF12 работает в качестве ведомой TTL-вспышки со всеми радиосинронизаторами системы Godox X 2.4GHz: Godox XPro, X1T, X2T, а также с другими вспышками Godox, имеющими функцию работы в ведущем режиме. Вспышку также можно использовать со срабатыванием по световой ловушке (с ручной настройкой мощности).

Вспышки MF12 оптимизированы для макросъемки и съемки сверхкрупных планов благодаря компактному дизайну и нескольким вариантам установки. Маленькие вспышки могут закрепляться на объектив фотоаппарата, устанавливаться на мини-штативы, а также на разнообразные держатели с креплением типа «башмак» или с винтом 1/4'' (приобретаются дополнительно). Для съемки с минимальной дистанции вспышка имеет регулировку наклона: 10 фиксированных положений.

Установка вспышек на объектив

Монтажное кольцо, входящее в комплект, позволяет монтировать до шести вспышек MF12 и закреплять их в одном из 24 положений. Монтажное кольцо закрепляется на объектив с помощью одного из переходных колец, наиболее популярных размеров. Кольца Ø49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм, 72 мм, 77 мм подходят для большинства объективов различных производителей, делая эту вспышку поистине универсальной.

Использование пары источников света даст достаточное освещение для компенсации постоянно меняющегося естественного света и при этом не слишком яркое, чтобы не спугнуть мелких животных или насекомых. Комбинации из шести устройств (вспышки приобретаются дополнительно) будет достаточно, чтобы использовать как мощную кольцевую вспышку. Например, в портретной съемке.

Встроенная система беспроводного управления Godox 2.4GHz

Встроенная система беспроводного радиоуправления Godox 2.4GHz обеспечивает передачу сигнала на расстояние до 30 метров, освобождая от необходимости использовать провода для синхронизации. 5 групп, 32 канала и 99 ID помогают предотвратить влияние радиопомех при работе нескольких беспроводных систем вблизи друг от друга.

Оптический запуск

В ручном режиме M с оптическим запуском S1 вспышки сработают синхронно по импульсу ведущей вспышки. Режим S2 будет полезен, когда ведущая вспышка использует предварительный импульс: в таком случае вспышки пропустят первый импульс и сработают по второму.

Пилотный свет

Пилотный или моделирующий свет поможет фотографу определить теневые участки и сформировать световой рисунок до момента спуска затвора камеры. Кроме того, дополнительная подсветка даст возможность камере лучше сфокусироваться на объекте. Мощность пилотного света регулируется в 10 ступеней, свет также может быть отключен.

Перезаряжаемая литиевая батарея

Встроенная литиевая батарея поддерживает около 500 вспышек полной мощности с временем перезарядки от 0,01 до 1,7 секунды. Батарея легко заряжается через USB порт с помощью прилагаемого кабеля USB Type-C, что позволяет восполнить заряд даже в лесу, с помощью обычного универсального USB-аккумулятора. Другая особенность литиевых батарей – быстрая перезарядка, при срабатывании на малой мощности вы можете поставить камеру в режим серийной съемки и фотографировать со скоростью несколько кадров в секунду (может быть необходимо для функций фокус-брекетинг и фокус-стекинг). К тому же вам не придется тратить деньги на батарейки, а встроенный чип всегда покажет на экране уровень заряда.

Набор цветных и корректирующих фильтров

В комплект входит наборы цветных гелевых фильтров MF-11C и корректирующих гелевых фильтров MF-11T. Набор фильтров MF-11C состоит из 15 фильтров для создания яркого цветного светового эффекта. 16 корректирующих фильтров, входящих в набор MF-11T, предназначены для регулировки цветовой температуры. Это позволит разнообразить кадр и соответствовать цветовой температуре других источников света в любом месте съемки. Держатель фильтров также входит в комплект и может использоваться как вместе со штатным съемным рассеивателем, так и без него.