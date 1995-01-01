Godox MF12-DK3 – это расширенный комплект с выносным кронштейном MF-DB. Две макровспышки MF12 могут быть установлены как классическим способом, прямо на объектив, так и на этот кронштейн, который позволяет управлять их положением более свободно: отводить в стороны или, наоборот, смещать вплотную к объективу. Это обеспечивает вам большую свободу в формировании светотеневого рисунка при съемке макро. Кронштейн изначально создавался для дентальной фотографии, но вообще может использоваться в любом другом жанре макро, в предметной съемке, а также для портретной фотографии с бестеневым освещением лица.

К преимуществам набора можно отнести:

универсальность: вспышка работает как в ручном, так и в автоматическом (TTL) режиме с камерой любого бренда, нужно лишь установить соответствующий синхронизатор, без проводов: вспышка аккумуляторная, управление осуществляется по радио или по световой ловушке от встроенной вспышки камеры свободное перемещение вспышек относительно друг друга, возможность увеличить количество вспышек при необходимости выгодная цена по сравнению с фирменными макровспышками от Canon, Nikon, Sony и других брендов.

Вспышки Godox MF12 работают в качестве ведомых со всеми радиосинронизаторами системы Godox X 2.4GHz: Godox XPro, X1T, X2T, X3, а также с другими вспышками Godox, имеющими функцию управления в ведущем режиме. Вспышку также можно использовать со срабатыванием по световой ловушке (с ручной настройкой мощности). Вспышки MF12 оптимизированы для макросъемки и съемки сверхкрупных планов благодаря компактному дизайну и нескольким вариантам установки. Маленькие вспышки могут закрепляться на объектив фотоаппарата, на кронштейн MF-DB, на мини-штативы, а также на разнообразные держатели с креплением типа «башмак» или с винтом 1/4'' (приобретаются дополнительно). Для съемки с минимальной дистанции вспышка имеет регулировку наклона: 10 фиксированных положений.

Установка вспышек на объектив

Монтажное кольцо, входящее в комплект, позволяет монтировать до шести вспышек MF12 и закреплять их в одном из 24 положений. Монтажное кольцо закрепляется на объектив с помощью одного из переходных колец, наиболее популярных размеров. Кольца Ø49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм, 72 мм, 77 мм подходят для большинства объективов различных производителей, делая эту вспышку поистине универсальной.

Встроенная система беспроводного управления Godox 2.4GHz

Встроенная система беспроводного радиоуправления Godox 2.4GHz обеспечивает передачу сигнала на расстояние до 30 метров, освобождая от необходимости использовать провода для синхронизации. 5 групп, 32 канала и 99 ID помогают предотвратить влияние радиопомех при работе нескольких беспроводных систем вблизи друг от друга.

Оптический запуск

В ручном режиме M с оптическим запуском S1 вспышки сработают синхронно по импульсу ведущей вспышки. Режим S2 будет полезен, когда ведущая вспышка использует предварительный импульс: в таком случае вспышки пропустят первый импульс и сработают по второму.

Пилотный свет

Пилотный или моделирующий свет поможет фотографу определить теневые участки и сформировать световой рисунок до момента спуска затвора камеры. Кроме того, дополнительная подсветка даст возможность камере лучше сфокусироваться на объекте. Мощность пилотного света регулируется в 10 ступеней, свет также может быть отключен.

Перезаряжаемая литиевая батарея

Встроенная литиевая батарея поддерживает около 500 вспышек полной мощности с временем перезарядки от 0,01 до 1,7 секунды. Батарея легко заряжается через USB порт с помощью прилагаемого кабеля USB Type-C, что позволяет восполнить заряд даже в лесу, с помощью обычного универсального USB-аккумулятора. Другая особенность литиевых батарей – быстрая перезарядка, при срабатывании на малой мощности вы можете поставить камеру в режим серийной съемки и фотографировать со скоростью несколько кадров в секунду (может быть необходимо для функций фокус-брекетинг и фокус-стекинг). К тому же вам не придется тратить деньги на батарейки, а встроенный чип всегда покажет на экране уровень заряда.

Силиконовые диффузоры

Специальные стоматологические диффузоры (рассеиватели) созданы с учетом потребностей эстетической стоматологической фотографии. С помощью данного диффузора свет от вспышек рассеивается таким образом, что труднодоступные участки в полости рта (например, задние моляры) освещаются равномерно. Также на стадии разработки была учтена цветовая температура диффузоров, что обеспечивает получение правильной цветопередачи зубов и десен при интраоральной съемке.

Дентальный режим для камер Sony

При использовании в комбинации с радиосинхронизатором Godox XproII S+ (для камер Sony) вспышка имеет специальный автоматический режим Dental Mode (включается через меню радиосинхронизатора). Данный режим калиброван под задачи эстетической стоматологии: опыт практической съемки швейцарского стоматолога Алессандро Девигуса (почетного члена ЕАЭС) позволил оптимизировать экспозицию вспышки для получения правильной освещенности полости рта и зубов.

Набор цветных и корректирующих фильтров*

Отдельно можно приобрести наборы цветных гелевых фильтров MF-11C и корректирующих гелевых фильтров MF-11T. Набор фильтров MF-11C состоит из 15 фильтров для создания яркого цветного светового эффекта. 16 корректирующих фильтров, входящих в набор MF-11T, предназначены для регулировки цветовой температуры, приведения ее к цветовой температуре других источников света. Держатель фильтров также входит в комплект и может использоваться как вместе со штатным съемным рассеивателем, так и без него.

* Продается отдельно

Что в комплекте: