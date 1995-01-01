MF-R76 TTL – кольцевая вспышка для создания равномерного бестеневого освещения. Вспышка состоит из двух компонентов: контроллера, который вставляется в крепление «горячий башмак» камеры, и собственно вспышки, которая крепится в резьбу для светофильтров объектива через специальные установочные кольца. Вспышка может использоваться во всех видах макросъемки: для съемки насекомых или растений, ювелирных изделий, а также в криминалистике и стоматологии. Возможно применение кольцевой вспышки в портретной, предметной, fashion-фотографии для создания равномерного освещения с эффектными световыми деталями. В комбинации с другими источниками света кольцевая вспышка позволит реализовать самые необычные световые схемы.

Различные варианты освещения

Вспышка состоит из двух ламп-полуколец (стороны A/B), каждую из которых можно включать отдельно и независимо регулировать яркость от 1/1 до 1/256 с шагом 1/3 ступени. Съемка с разной мощностью ламп придаст снятым объектам глубину за счет повышения контрастности свето-теневого рисунка.

Мануальный (М) и автоматический (TTL) режимы вспышки

Вспышка оснащена профессиональными режимами: ручной (М) для полного контроля освещения и автоматический (TTL) – для ситуаций, когда нет времени на смену настроек.

Беспроводное управление

MF-R76S работает с фирменной беспроводной системой Godox 2,4G X на частоте 2.4 ГГц. Вспышка может быть как ведомой, так и ведущей. Всего доступно 32 канала управления и 99 цифровых идентификаторов ID, что минимизирует вероятность пересечься с другим фотографом на одном канале, например, при съемке в фотостудии или на мероприятии.

Компенсация экспозиции вспышки

При съемке в режиме TTL система замера экспозиции может некорректно рассчитать мощность импульса для светлых или темных объектов. В случае некорректного замера используют компенсацию экспозиции вспышки (FEB) в диапазоне -3...+3 V с шагом 1/3 ступени.

Высокоскоростная синхронизация (HSS)

MF-R76 поддерживает высокоскоростной режим синхронизации HSS, что особенно актуально для съемки в дневное время. Вы сможете выставить выдержку порядка 1/4000, 1/8000 с, чтобы открыть диафрагму для создания красивого размытия фона.

Кроме того, вспышка поддерживает синхронизацию по первой (передней) и второй (задней) шторке. Для получения изображения с фиксацией объекта в начале его движения используйте синхронизацию по передней (1) шторке. Включите режим синхронизации по задней (2) шторке если хотите заморозить объект перед закрытием затвора.

Подсветка фокусировки 10 ступеней

Светодиодная подсветка (с цветовой температурой 5300±200K и 10 ступенями регулировки яркости) упрощает процесс фокусировки и подготовки к съемке в условиях недостаточной освещенности. Если это не требуется, подсветку можно отключить для экономии заряда.

Установка на фотоаппарат

Кольцевая часть вспышки устанавливается на объектив фотоаппарата с помощью комплекта переходных колец AR-R, которые подходят для объективов с диаметром 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72 и 77 мм. Контроллер вспышки устанавливается в крепление типа «горячий башмак».

Стабильная и безопасная работа

Вспышка питается от комплектного мощного перезаряжаемого литиевого аккумулятора VB26A (7,2В / 3000мАч) и способна произвести до 550 импульсов на 1/1 полной мощности. Это очень удобно: литиевый аккумулятор обеспечивает очень быструю, практически мгновенную перезарядку, что позволяет использовать вспышку даже во время серийной съемки. Вторым плюсом является то, что вам не требуется приобретать АА элементы и зарядные устройства для них. Встроенная функция защиты от перегрева обеспечит длительный срок службы прибора. Для очень долгих съемок или съемки в холодное время года рекомендуется приобрести дополнительный аккумулятор Godox VB26A или VB26B.

Простой пользовательский интерфейс

Простой пользовательский интерфейс из всего нескольких кнопок на контроллере позволят быстро и комфортно подобрать нужное освещение. Установленные параметры отображаются на большом ЖК-дисплее 5х3 см.