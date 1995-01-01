Недорогая и универсальная кольцевая вспышка с максимальной энергией импульса 76 Дж (в.ч. 14 м при ISO 100). Вспышка работает от литиевого аккумулятора, что обеспечивает высокую скорость перезарядки (не более 1.5 с), а также позволяет не тратиться на дополнительные батарейки или аккумуляторы с зарядными устройствами. Аккумулятора Godox VB26A хватает на 660 срабатываний при максимальной мощности. Мощность импульса каждого из полуколец (A/B) устанавливается отдельно, вручную. Также присутствуют 2 светодиодных лампы подсветки по 0.7 Вт, с 10 уровнями яркости.

Вспышка может обеспечить как бестеневое освещение объекта (при выборе одинаковой мощности обеих ламп), так и свето-теневой рисунок. Основные области применения: макросъемка, съемка мелких предметов (ювелирные украшения), съемка еды и так далее.

В комплекте идет зарядное устройство и установочные кольца AR-R для объективов с диаметром резьбы 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72 и 77 мм.