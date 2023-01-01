Описание

Компания Godox представила вспышку в ретро-дизайне – Lux Senior. Даже просто внешне она выглядит потрясающе – напоминает старые магниевые или первые ксеноновые вспышки 60-х – 70-х годов. При этом внутри вспышка удивительно технологична. Казалось бы, обычная конструкция с открытой лампой, но вспышка складная, со встроенным аккумулятором и даже с поддержкой автоматического режима.

Поскольку для синхронизации используется только центральный контакт горячего башмака, Lux Senior совместима с камерами всех брендов. Устройство поставляется совместно с синхрокабелем для синхронизации со старыми камерами, не имеющими горячего башмака.

Сохраняй легкость

Благодаря полуавтоматическому режиму A вы можете полностью погрузиться в творчество, не задумываясь о настройках. Режим работает следующим образом: поставьте камеру в ручной режим экспозиции, ISO 100, f/2.8, выдержка 1/125 с. Если вы хотите изменить диафрагму, измените в другую сторону ISO: например, ISO 50 для f/2, ISO 200 для f/4, ISO 400 для f/5.6 и так далее. Благодаря встроенному дальномеру вспышка самостоятельно определит расстояние до объекта съемки и настроит свою мощность соответственно. Режим работает на дистанции до 4 м.

Режим М

Хотите самостоятельно выбирать мощность импульса – нет проблем. Поставьте вспышку в режим М и экспериментируйте: мощность устанавливается от 1/1 до 1/64 с помощью диска на корпусе. Обратим внимание, что режим срабатывания с низкой мощностью (1/64) позволяет использовать эту вспышку даже при съемке младенцев. С цифровыми камерами экспозицию легко подобрать с помощью 2-3 «пристрелочных» снимков. Для съемки на пленку вспышка оснащена двумя дисками калькулятора экспозиции: совместите значение ISO пленки с дистанцией до объекта, после чего поверните диск так, чтобы выбранная диафрагма оказалась в самом верхнем положении (на 12 часов), тем самым вспышка будет установлена на оптимальное значение мощности.

Дистанционное срабатывание

Световая ловушка позволяет запускать вспышку Godox LUX Senior по импульсу другой вспышки. В режиме S1 срабатывание произойдет по первому импульсу, в то время как в S2 проигнорирует начальную вспышку (для работы с TTL-вспышками). Благодаря разъему синхронизации 3.5 мм, вы можете использовать универсальные студийные радиосинхронизаторы или синхрокабели для использовании вспышки на выносе.

Из-за того, что в Lux Senior используется открытая лампа с широким рефлектором (угол освещения эквивалентен 28 мм), ее ведущее число на бумаге получается небольшим – всего 14 м при ISO 100. Однако это не означает, что вспышка слабая – просто у нее, в отличие от вспышек с зеркальными зум-рефлекторами, нет возможности сконцентрировать световой пучок. Отсюда и низкое ведущее число, которое измеряется, напоминаем, в метрах. Действительно, на больших дистанциях (примерно 10 метров и больше), вспышка с открытой лампой будет практически бесполезна, однако на ближних и средних расстояниях она справляется отлично. Благодаря круглой форме рефлектора она создает широкое, равномерно освещенное световое пятно и красивые, естественные блики в глазах. Рассеивателя в комплекте нет, но вообще конструкция вспышки позволяет натянуть поверх рефлектора кусок белой (или цветной) ткани, зафиксировав обычной резинкой – если это необходимо.

Вспышка работает от встроенного литий-ионного аккумулятора. Перезарядка по скорости находится на уровне вспышек, работающих на АА элементах: 3 секунды при срабатываниях на полной мощности. Другие вспышки на литиевых аккумуляторах перезаряжаются быстрее, но, по крайней мере, вам не придется тратить деньги на батарейки. Полностью заряженного аккумулятора хватает на 150 срабатываний с полной мощностью, при этом заряжается он через стандартный USB-C порт.

Особенности