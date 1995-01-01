Godox LUX Cadet – миниатюрная вспышка в стиле ретро. Синхронизируется с камерой по центральному башмаку, то есть совместима с абсолютным большинством фотоаппаратов независимо от их бренда. При этом внутри вспышка удивительно технологична: она складная, со встроенным аккумулятором и даже с поддержкой автоматического режима.

Автоматический режим

Благодаря режиму A вы можете полностью погрузиться в творчество, не задумываясь о настройках. Режим работает следующим образом: поставьте камеру в ручной режим экспозиции, ISO 100, f/2.8, выдержка 1/125 с. Если вы хотите изменить диафрагму на камере, измените в другую сторону ISO: например, ISO 50 для f/2, ISO 200 для f/4, ISO 400 для f/5.6 и так далее. Благодаря встроенному дальномеру вспышка самостоятельно определит расстояние до объекта съемки и настроит свою мощность соответственно. Режим работает на дистанции до 4 м.

Режим М

Хотите самостоятельно выбирать мощность импульса – нет проблем. Поставьте вспышку в режим М и экспериментируйте: мощность устанавливается от 1/1 до 1/64 с помощью диска на корпусе. Обратим внимание, что режим срабатывания с низкой мощностью (1/64) позволяет использовать эту вспышку даже при съемке младенцев. С цифровыми камерами экспозицию легко подобрать с помощью 2-3 «пристрелочных» снимков.

Калькуляция мощности в ручном режиме

Для съемки на пленку вспышка оснащена двумя дисками калькулятора экспозиции: сначала поверните внутренний диск так, чтобы значение ISO вашей пленки совместилось с приблизительной дистанцией до объекта, после чего поверните внешний, чтобы выбранная диафрагма оказалась напротив красной риски. Готово, вспышка установлена на оптимальное значение мощности.

Дистанционное срабатывание

Световая ловушка позволяет запускать вспышку по импульсу другой вспышки. В режиме S1 срабатывание произойдет по первому импульсу, а в режиме S2 – по второму. Благодаря разъему синхронизации 3.5 мм, вы можете использовать универсальные студийные радиосинхронизаторы или синхрокабели для использовании вспышки на выносе.

Мощность

Из-за того, что в Lux Cadet используется открытая лампа с широким рефлектором (угол освещения эквивалентен 28 мм), ее ведущее число на бумаге получается небольшим – всего 10 м при ISO 100. Однако это не означает, что вспышка слабая – просто у нее, в отличие от вспышек с зеркальными зум-рефлекторами, нет возможности сконцентрировать световой пучок. Отсюда и низкое ведущее число, которое измеряется, напоминаем, в метрах. Действительно, на больших дистанциях вспышка с открытой лампой будет практически бесполезна, однако на ближних и средних расстояниях (приблизительно до 5-7 метров) она справится отлично. Благодаря открытой лампе и круглой форме рефлектора создается широкий, равномерный световой поток и красивые, естественные блики в глазах.

Питание

Вспышка работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает довольно быструю перезарядку: не более 2.5 с при последовательных срабатываниях на максимальной мощности. Полностью заряженного аккумулятора хватает на 620 срабатываний с полной мощностью, а заряжается он через стандартный USB-C порт.

Зачем нужна вспышка?

При съемке днем Godox LUX Cadet поможет вам убрать тени с лица при контровом свете, смягчить жесткий солнечный свет, создать световой акцент на объекте, приглушив фон. При съемке вечером или ночью она даст возможность поймать удачные кадры и предотвратить смаз изображения. Небольшой совет: если при съемке со слабым освещением вы не хотите получить эффект «лобового освещения» и «красных глаз» – купите самые простые радиосинхронизаторы (или синхрокабель) и снимайте со вспышкой в вытянутой руке.

LUX Cadet – удивительно компактная, легкая и изящная вспышка. Дизайн с раскладывающимся лепестковым рефлектором и открытой лампой напоминает магниевые вспышки середины ХХ века. По стилю она идеально сочетается, например, с камерами Fujifilm X серии, Nikon Z f и Z fc, да и с другими моделями будет выглядеть интересно. Вспышка не занимает много места в сумке, не утяжеляет камеру при использовании.

Характеристики