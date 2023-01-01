Описание

Легкий и компактный фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой имеет размеры 40x40x40 см и отлично подходит для фотосъемки небольших предметов – товаров для интернет-магазинов, изделий ручной работы, food-съемки. Для фотографирования предметов средних размеров рекомендуем обратить внимание на фотобоксы Godox LST60 и Godox LST80. При выборе фотобокса рекомендуем остановиться на варианте, в котором внутренние размеры фотобокса хотя бы на четверть больше, чем габариты предмета съемки.

В комплекте используются три светодиодные линейки с регулируемой яркостью и тканевый рассеиватель, чтобы освещение объекта съемки было ярким и равномерным. Световой поток многократно переотражается внутри софтбокса благодаря серебристому фактурному покрытию – на снимках отсутствуют резкие тени и пересветы, поэтому постобработка фотографий не требуется.

Светодиодные линейки выдают световой поток с цветовой температурой 5600K сбалансированной с дневным светом. Высокий индекс цветопередачи CRI/TLCI 96/98 гарантирует, что цветокоррекция снимков будет минимальна.

Светодиодные линейки могут крепиться вертикально или горизонтально к каркасу фотобокса, создавая различные световые схемы. Объект можно подсветить при помощи одной, двух или даже трех планок. Яркость каждой планки регулируется отдельно при помощи бесступенчатых диммеров, расположенных на блоке питания и управления.

В комплект фотобокса входит два пластиковых фона: черный и белый. Фон крепится к каркасу фотобокса при помощи клипс.

Каркас стоек из легких металлических трубок быстро собирается при помощи соединительных уголков из прочного пластика.

Тент фотобокса имеет два проема для камер (фронтальное 20×26 см и верхнее Ø 15 см) и проем для кабелей Ø 5 см. Также есть возможность откинуть одну из боковых частей тента.

Компактная сумка для переноски габаритами 47х14х14 см и весом не более 2.2 кг вмещает весь комплект. Фотобокс не занимает много места, его можно взять с собой на выездную съемку, а после легко хранить в любом удобном месте.

Характеристики

Размер фотобокса внутренний 40×40×40

40×40×40 Размер фотобокса внешний 44×44×44

44×44×44 Размеры отверстий Фронтальное 20×26 см, верхнее Ø 15 см, верхнее для кабелей Ø 5 см

Фронтальное 20×26 см, верхнее Ø 15 см, верхнее для кабелей Ø 5 см Мощность осветителей 60 Вт

60 Вт Цветовая температура 5600К±200К

5600К±200К Индекс цветопередачи CRI/TLCI >96/98

>96/98 Количество светодиодных планок 3

3 Размер светодиодной планки 39х5 см

39х5 см Количество светодиодов на одной планке 24

24 Регулировка яркости диммер с плавной регулировкой

диммер с плавной регулировкой Питание от сети 90…264 В 50 Гц

90…264 В 50 Гц Материал тента синтетическая ткань со светоотражающим слоем

синтетическая ткань со светоотражающим слоем Материал каркаса металлические трубки/пластиковые уголки

металлические трубки/пластиковые уголки Фоны 2 (черный, белый)

2 (черный, белый) Размер сумки 47х14х14 см

47х14х14 см Размер упаковки 50х17х16 см

50х17х16 см Вес комплекта с сумкой 2.2 кг

Комплектация