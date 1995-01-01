Фотобокс Godox LST40, светодиодная подсветка, 40 см
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Характеристики
Описание
Легкий и компактный фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой имеет размеры 40x40x40 см и отлично подходит для фотосъемки небольших предметов – товаров для интернет-магазинов, изделий ручной работы, food-съемки. Для фотографирования предметов средних размеров рекомендуем обратить внимание на фотобоксы Godox LST60 и Godox LST80. При выборе фотобокса рекомендуем остановиться на варианте, в котором внутренние размеры фотобокса хотя бы на четверть больше, чем габариты предмета съемки.
В комплекте используются три светодиодные линейки с регулируемой яркостью и тканевый рассеиватель, чтобы освещение объекта съемки было ярким и равномерным. Световой поток многократно переотражается внутри софтбокса благодаря серебристому фактурному покрытию – на снимках отсутствуют резкие тени и пересветы, поэтому постобработка фотографий не требуется.
Светодиодные линейки выдают световой поток с цветовой температурой 5600K сбалансированной с дневным светом. Высокий индекс цветопередачи CRI/TLCI 96/98 гарантирует, что цветокоррекция снимков будет минимальна.
Светодиодные линейки могут крепиться вертикально или горизонтально к каркасу фотобокса, создавая различные световые схемы. Объект можно подсветить при помощи одной, двух или даже трех планок. Яркость каждой планки регулируется отдельно при помощи бесступенчатых диммеров, расположенных на блоке питания и управления.
В комплект фотобокса входит два пластиковых фона: черный и белый. Фон крепится к каркасу фотобокса при помощи клипс.
Каркас стоек из легких металлических трубок быстро собирается при помощи соединительных уголков из прочного пластика.
Тент фотобокса имеет два проема для камер (фронтальное 20×26 см и верхнее Ø 15 см) и проем для кабелей Ø 5 см. Также есть возможность откинуть одну из боковых частей тента.
Компактная сумка для переноски габаритами 47х14х14 см и весом не более 2.2 кг вмещает весь комплект. Фотобокс не занимает много места, его можно взять с собой на выездную съемку, а после легко хранить в любом удобном месте.
Характеристики
- Размер фотобокса внутренний 40×40×40
- Размер фотобокса внешний 44×44×44
- Размеры отверстий Фронтальное 20×26 см, верхнее Ø 15 см, верхнее для кабелей Ø 5 см
- Мощность осветителей 60 Вт
- Цветовая температура 5600К±200К
- Индекс цветопередачи CRI/TLCI >96/98
- Количество светодиодных планок 3
- Размер светодиодной планки 39х5 см
- Количество светодиодов на одной планке 24
- Регулировка яркости диммер с плавной регулировкой
- Питание от сети 90…264 В 50 Гц
- Материал тента синтетическая ткань со светоотражающим слоем
- Материал каркаса металлические трубки/пластиковые уголки
- Фоны 2 (черный, белый)
- Размер сумки 47х14х14 см
- Размер упаковки 50х17х16 см
- Вес комплекта с сумкой 2.2 кг
Комплектация
- Тент – 1 шт
- Трубки каркаса – 12 шт
- Угловые соединители – 8 шт.
- Светодиодные линейки — 3шт
- Клипсы для крепление линеек на вертикальных рёбрах – 4 шт
- Клипсы для крепление линеек на верхних рёбрах – 2 шт.
- Фон – 2 шт
- Прищепки для фона – 2 шт
- Рассеиватель – 1 шт
- Адаптер питания – 1 шт
- Кабель питания – 1 шт
- Сумка-чехол – 1 шт
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон