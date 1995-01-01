Держатель отражателя Godox LSA-14 предназначен для крепления лайт-дисков (или фонов на металлическом каркасе). Легкая телескопическая перекладина при помощи струбцины может устанавливаться на стойках, перекладинах, столешницах максимальной толщиной до 38 мм. Ручка с противоскользящей накладкой из резины с удобным хватом под пальцы позволит также удерживать держатель с отражателем в руке даже длительное время.

Длина держателя регулируется выдвижением телескопических секций Ø22/19/15 мм. На крайних секциях размещены резиновые захваты для зажима отражателя. Минимальное расстояние между захватами 32 см, максимальное 116 см.

Муфта со струбциной вращается в пределах 360°, поэтому держатель можно закрепить под любым углом относительно стойки или перекладины.

Перекладина и муфта изготовлены из легкого алюминиевого сплава, благодаря чему держатель весит всего 0.9 кг. В сложенном виде длина перекладины всего 56 см, поэтому крепежную систему просто взять с собой на выездную съемку. Она будет служить длительное время как в студии, так и на улице.