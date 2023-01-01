Описание

Кольцевой осветитель Godox LR160 LED формирует стабильный яркий световой поток с возможностью регулировки цветовой температуры. Осветитель кольцевой формы и большого диаметра (49 см) позволяет получить мягкий и бестеневой, но при этом объемный свет.

Широкий спектр применения

Godox LR160 LED используется для широкого спектра задач: съемка видеороликов на YouTube, съемка селфи, бестеневая предметная съемка, макрофотография, портретная съемка, освещения рабочего места визажиста и т.д. Также используется в студийной съемке для получения эффектного круглого блика в глазах модели.

Регулировка яркости и цветовой температуры

Яркость регулируется бесступенчато в большом диапазоне от 10 до 100%. Регулировка цветовой температуры от 3300К до 8000К позволит сбалансировать световой поток от осветителя с любым другим источником света (от лампы накаливания до естественного дневного освещения).

Удобство использования

Godox LR160 LED устанавливается практически на любую студийную стойку и имеет возможность наклона. Значение яркости и цветовой температуры отображаются ЖК-дисплее. Световое кольцо разделено на 4 секции, которые можно включать/выключать раздельно с помощью кнопок на панели управления.

Возможность питания от аккумулятора

Осветитель питается от сети 220В с помощью входящего в комплект адаптера питания, при необходимости портативного использования на корпусе осветителя предусмотрены два отсека для аккумуляторов типа NP-F 550/750/970 (аккумуляторы необходимо купить отдельно).

Все необходимое в комплекте

Godox LR160 LED В поставляется со всем, что нужно для начала работы, в комплект входит зеркало и держатель на гибкой штанге для установки смартфона. Зеркало и держатель устанавливаются в холодный башмак на корпусе осветителя.