Осветитель кольцевой Godox LR160 LED, светодиодный, 18 Вт, 3300 - 8000К
Код товара : УТ-00039035
Артикул : 26727
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
18 Вт
Регулировка мощности, диапазон
10 - 100%, плавная
Освещенность
400 лк (1 м)
Минимальная цветовая температура, K
3300
Максимальная цветовая температура, K
8000
Работа от сети
да, сетевой адаптер в комплекте
Тип крепления
на стойку (5/8")
Минимальная температура эксплуатации, °С
-10
Максимальная температура эксплуатации, °С
50
Прочие характеристики
Вес
1.21 кг
Вес (брутто), г
0.750
Комплектация
сетевой адаптер, зеркало, держатель для смартфона
Описание
Кольцевой осветитель Godox LR160 LED формирует стабильный яркий световой поток с возможностью регулировки цветовой температуры. Осветитель кольцевой формы и большого диаметра (49 см) позволяет получить мягкий и бестеневой, но при этом объемный свет.
Широкий спектр применения
Godox LR160 LED используется для широкого спектра задач: съемка видеороликов на YouTube, съемка селфи, бестеневая предметная съемка, макрофотография, портретная съемка, освещения рабочего места визажиста и т.д. Также используется в студийной съемке для получения эффектного круглого блика в глазах модели.
Регулировка яркости и цветовой температуры
Яркость регулируется бесступенчато в большом диапазоне от 10 до 100%. Регулировка цветовой температуры от 3300К до 8000К позволит сбалансировать световой поток от осветителя с любым другим источником света (от лампы накаливания до естественного дневного освещения).
Удобство использования
Godox LR160 LED устанавливается практически на любую студийную стойку и имеет возможность наклона. Значение яркости и цветовой температуры отображаются ЖК-дисплее. Световое кольцо разделено на 4 секции, которые можно включать/выключать раздельно с помощью кнопок на панели управления.
Возможность питания от аккумулятора
Осветитель питается от сети 220В с помощью входящего в комплект адаптера питания, при необходимости портативного использования на корпусе осветителя предусмотрены два отсека для аккумуляторов типа NP-F 550/750/970 (аккумуляторы необходимо купить отдельно).
Все необходимое в комплекте
Godox LR160 LED В поставляется со всем, что нужно для начала работы, в комплект входит зеркало и держатель на гибкой штанге для установки смартфона. Зеркало и держатель устанавливаются в холодный башмак на корпусе осветителя.