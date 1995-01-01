Компактный помощник

Затрат меньше, а пользы больше – таков девиз нашего LC30D/LC30Bi. Благодаря небольшим размерам и возможности работы от аккумуляторов, он очень удобен для съемки как в небольших (домашних) студиях, так и на выезде. Он легко устанавливается на компактные стойки, настольные штативы, его нетрудно носить с собой. По характеру освещения это «спот» – точечный источник с узким углом рассеивания, обеспечивающий высокую освещенность на небольшой площади. При использовании дополнительных рассеивающих аксессуаров, таких как сферический рассеиватель ML-CD15, купольный рассеиватель AK-R11 или любой тканевый рассеиватель в качестве фрост-рамы, он может создавать мягкий заполняющий свет. Хорошо подходит для съемки, например, обзоров техники, записи онлайн-уроков, домашних видеоблогов и т.д.

Маленькое создает потрясающее

Чтобы добавить волшебный штрих к вашим работам, можно обойтись без громоздкого оборудования, но только если у вас есть LC30D/LC30Bi. При размерах 76x76x92 мм и весе всего 299 г осветитель можно переносить и устанавливать так же легко, как будто держишь в руках кружку.

Поместится на любом столе

Хорошее освещение делает вашу трансляцию великолепной! LC30D/LC30Bi с раскладным сферическим рассеивателем (приобретается отдельно) обеспечивает яркое, мягкое и регулируемое освещение для съемки на столе. Настольный кронштейн (приобретается отдельно) позволит установить осветитель в нужном положении и экономит место, обеспечивая требуемый световой эффект даже в очень маленьком пространстве. Сделайте фигурку из глины, посадите растение в горшок, покажите ювелирные изделия, разберите гаджет... Включите свет и делитесь увлекательным контентом!



Подходит для предметной съемки

Компактный осветитель также подходит для фотосъемки товаров и гарантирует возможность тонкой настройки, экономя при этом место в вашей студии. Излучаемый направленный свет настолько мощный, что позволяет осветить каждую деталь небольших изделий, добавить эффектную подсветку или сделать акцент на определенной детали, например, логотипе, при съемке крупных изделий.

Свет в руках

С помощью рукоятки и батарейного блока из набора принадлежностей ML-AK (приобретается отдельно) LC30D/LC30Bi становится мощным источником света в вашей руке. Имея в руках такую силу, вы сможете воплотить в жизнь любую творческую идею, даже если объект съемки нужно осветить под самым нестандартным углом.



Точная цветопередача

Обладая высоким индексом цветопередачи CRI/TLCI 95+/96+, осветитель обеспечивает естественную и точную цветопередачу.



Возможность регулировки цветовой температуры (LC30Bi)

Выберите LC30D, если необходим яркий источник со сбалансированной по дневному свету цветовой температурой 5600K, или LC30Bi с регулируемой цветовой температурой в диапазоне 3200K-6500K, который может сочетается с другими источниками света и позволяет создавать художественное освещение.



Творческие сценарии освещения

LC30D имитирует 8 световых эффектов:

Вспышка 1,

Вспышка 2,

Вспышка 3,

Шторм 1,

Шторм 2,

Шторм 3,

Мерцающая лампочка

Телевизор

Два варианта питания

Работая от сетевого адаптера или двух аккумуляторов NP-F970 (аккумуляторы и батарейная площадка для них приобретаются отдельно), осветитель LC30D/LC30Bi можно использовать как в помещении от сети переменного тока, так и автономно вне студии.



Что в коробке