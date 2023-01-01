Осветитель Godox Litemons LC30D, светодиодный, 33 Вт, 5600К
Код товара : УТ-00066199
Артикул : 29903
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Основные характеристики
Индекс CRI
95
Минимальная цветовая температура, K
5600
Максимальная цветовая температура, K
5600
Прочие характеристики
Вес
299 г
Вес (брутто), г
0.710
Описание
Компактный помощник
Затрат меньше, а пользы больше – таков девиз нашего LC30D/LC30Bi. Благодаря небольшим размерам и возможности работы от аккумуляторов, он очень удобен для съемки как в небольших (домашних) студиях, так и на выезде. Он легко устанавливается на компактные стойки, настольные штативы, его нетрудно носить с собой. По характеру освещения это «спот» – точечный источник с узким углом рассеивания, обеспечивающий высокую освещенность на небольшой площади. При использовании дополнительных рассеивающих аксессуаров, таких как сферический рассеиватель ML-CD15, купольный рассеиватель AK-R11 или любой тканевый рассеиватель в качестве фрост-рамы, он может создавать мягкий заполняющий свет. Хорошо подходит для съемки, например, обзоров техники, записи онлайн-уроков, домашних видеоблогов и т.д.
Маленькое создает потрясающее
Чтобы добавить волшебный штрих к вашим работам, можно обойтись без громоздкого оборудования, но только если у вас есть LC30D/LC30Bi. При размерах 76x76x92 мм и весе всего 299 г осветитель можно переносить и устанавливать так же легко, как будто держишь в руках кружку.
Поместится на любом столе
Хорошее освещение делает вашу трансляцию великолепной! LC30D/LC30Bi с раскладным сферическим рассеивателем (приобретается отдельно) обеспечивает яркое, мягкое и регулируемое освещение для съемки на столе. Настольный кронштейн (приобретается отдельно) позволит установить осветитель в нужном положении и экономит место, обеспечивая требуемый световой эффект даже в очень маленьком пространстве. Сделайте фигурку из глины, посадите растение в горшок, покажите ювелирные изделия, разберите гаджет... Включите свет и делитесь увлекательным контентом!
Подходит для предметной съемки
Компактный осветитель также подходит для фотосъемки товаров и гарантирует возможность тонкой настройки, экономя при этом место в вашей студии. Излучаемый направленный свет настолько мощный, что позволяет осветить каждую деталь небольших изделий, добавить эффектную подсветку или сделать акцент на определенной детали, например, логотипе, при съемке крупных изделий.
Свет в руках
С помощью рукоятки и батарейного блока из набора принадлежностей ML-AK (приобретается отдельно) LC30D/LC30Bi становится мощным источником света в вашей руке. Имея в руках такую силу, вы сможете воплотить в жизнь любую творческую идею, даже если объект съемки нужно осветить под самым нестандартным углом.
Точная цветопередача
Обладая высоким индексом цветопередачи CRI/TLCI 95+/96+, осветитель обеспечивает естественную и точную цветопередачу.
Возможность регулировки цветовой температуры (LC30Bi)
Выберите LC30D, если необходим яркий источник со сбалансированной по дневному свету цветовой температурой 5600K, или LC30Bi с регулируемой цветовой температурой в диапазоне 3200K-6500K, который может сочетается с другими источниками света и позволяет создавать художественное освещение.
Творческие сценарии освещения
LC30D имитирует 8 световых эффектов:
- Вспышка 1,
- Вспышка 2,
- Вспышка 3,
- Шторм 1,
- Шторм 2,
- Шторм 3,
- Мерцающая лампочка
- Телевизор
Два варианта питания
Работая от сетевого адаптера или двух аккумуляторов NP-F970 (аккумуляторы и батарейная площадка для них приобретаются отдельно), осветитель LC30D/LC30Bi можно использовать как в помещении от сети переменного тока, так и автономно вне студии.
Что в коробке
- Осветитель LC30D х1
- Кронштейн AH-01 х1
- Сетевой адаптер х1
- Кабель питания х1