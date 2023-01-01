Cветовая панель средних размеров, с изменяемой цветовой температурой (3300 – 5600К +/- 300К). 504 светодиода обеспечивают яркость 2900 люкс (на расстоянии 1 м, 4200К). Мощность плавно регулируется от 10 до 100% – как с помощью рукоятки на панели, так и с помощью пульта дистанционного управления (приобретается отдельно). Осветитель может работать от сети или от 2 аккумуляторов Sony серии NP-F (или аналогов). Крепление-лира позволяет свободно регулировать наклон панели, а шторки - изменять угол рассеивания. В комплекте идет рассеивающий полупрозрачный светофильтр.