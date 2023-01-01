Осветитель Godox LED500C, 32 Вт, 3300 - 5600К, светодиодный
Код товара : УТ-00054432
Артикул : 28584
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
32 Вт
Регулировка мощности, диапазон
10% ~ 100%
Дистанционное управление
Есть
Освещенность
2900 (1 м / 4100К), 1450 (1 м / 3300К), 1450 (1 м / 5600К)
Минимальная цветовая температура, K
3300
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
да, сетевой адаптер в комплекте
Тип крепления
5/8" (на стойку)
Минимальная температура эксплуатации, °С
-10
Максимальная температура эксплуатации, °С
50
Прочие характеристики
Вес
1.44 кг
Вес (брутто), г
1.440
Описание
Cветовая панель средних размеров, с изменяемой цветовой температурой (3300 – 5600К +/- 300К). 504 светодиода обеспечивают яркость 2900 люкс (на расстоянии 1 м, 4200К). Мощность плавно регулируется от 10 до 100% – как с помощью рукоятки на панели, так и с помощью пульта дистанционного управления (приобретается отдельно). Осветитель может работать от сети или от 2 аккумуляторов Sony серии NP-F (или аналогов). Крепление-лира позволяет свободно регулировать наклон панели, а шторки - изменять угол рассеивания. В комплекте идет рассеивающий полупрозрачный светофильтр.
Комплектация: зарядное устройство, рассеивающий фильтр, инструкция