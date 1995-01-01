Осветитель Godox LED500C, 32 Вт, 3300 - 5600К, светодиодный
Код товара:УТ-00054432
Артикул:28584
Товар не найден
Характеристики
Тип светасветодиодный
Мощность32 Вт
Освещенность2900 (1 м / 4100К), 1450 (1 м / 3300К), 1450 (1 м / 5600К)
Цветовая температура3300-5600К ±300К
Регулировка мощности10% ~ 100%
Дистанционное управлениепульт RC-A5, 433 МГц, 16 каналов, 6 групп (не входит в комплект)
Работа от аккумуляторалитиевая батарея SONY NP-F970 - 2 шт. (продается отдельно)
Работа от сетида, сетевой адаптер в комплекте
Система охлажденияпассивная
Тип крепления5/8" (на стойку)
Температура эксплуатацииот -10° до +50° С
Вес1.44 кг
Размеры39 х 30 х 6 см
Описание
Cветовая панель средних размеров, с изменяемой цветовой температурой (3300 – 5600К +/- 300К). 504 светодиода обеспечивают яркость 2900 люкс (на расстоянии 1 м, 4200К). Мощность плавно регулируется от 10 до 100% – как с помощью рукоятки на панели, так и с помощью пульта дистанционного управления (приобретается отдельно). Осветитель может работать от сети или от 2 аккумуляторов Sony серии NP-F (или аналогов). Крепление-лира позволяет свободно регулировать наклон панели, а шторки - изменять угол рассеивания. В комплекте идет рассеивающий полупрозрачный светофильтр.
Комплектация: зарядное устройство, рассеивающий фильтр, инструкция