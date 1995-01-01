Софтбокс Godox LD-SG75R для LD75R, с сотами
Код товара:УТ-00056041
Артикул:28561
Товар не найден
Характеристики
Вес0.6 кг (с упаковкой)
Размер упаковки53 х 39 х 3 см
Вес (брутто), кг0.250
Размеры50 х 50 х 30 см
Описание
Софтбокс Godox LD-SG75R с сотами для RGB светодиодной панели LD75R, размер 50х50 см, глубина 30 см, крепится непосредственно к рамке панели при помощи лент «липучек».
Софтбокс LD-SG75R с серебристым внутренним покрытием закрепляется за минуту и может использоваться как со съемным передним рассеивателем, так и без него. Входящие в комплект тканевые соты обеспечивает более направленный световой пучок и контрастное освещение. Прочный и надежный софтбокс с металлическими спицами прослужит долгое время и выдержит большое количество сборок.
Чехол для хранения и транспортировки в комплекте.