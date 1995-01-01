Софтбокс Godox LD-SG150RS для LD150RS, с сотами
Код товара:УТ-00056040
Артикул:28563
Товар не найден
Характеристики
Вес0.7 кг (с упаковкой)
Размер упаковки62 х 38 х 4 см
Вес (брутто), кг0.250
Размеры63 х 55 х 30 см
Описание
Софтбокс Godox LD-SG150RS с сотами для RGB светодиодной панели LD150RS, размер 63х55 см, глубина 30 см, крепится непосредственно к рамке панели при помощи лент «липучек».
Софтбокс LD-SG150RS с серебристым внутренним покрытием закрепляется за минуту и может использоваться как со съемным передним рассеивателем, так и без него. Входящие в комплект тканевые соты обеспечивает более направленный световой пучок и контрастное освещение. Прочный и надежный софтбокс с металлическими спицами прослужит долгое время и выдержит большое количество сборок.
Чехол для хранения и транспортировки в комплекте.