Софтбокс Godox LD-SG150RS для LD150RS, с сотами
Код товара : УТ-00056040
Артикул : 28563
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
0.7 кг (с упаковкой)
Вес (брутто), г
0.250
Размеры товара
63 х 55 х 30 см
Описание
Софтбокс Godox LD-SG150RS с сотами для RGB светодиодной панели LD150RS, размер 63х55 см, глубина 30 см, крепится непосредственно к рамке панели при помощи лент «липучек».
Софтбокс LD-SG150RS с серебристым внутренним покрытием закрепляется за минуту и может использоваться как со съемным передним рассеивателем, так и без него. Входящие в комплект тканевые соты обеспечивает более направленный световой пучок и контрастное освещение. Прочный и надежный софтбокс с металлическими спицами прослужит долгое время и выдержит большое количество сборок.
Чехол для хранения и транспортировки в комплекте.