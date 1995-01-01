Софтбокс Godox LD-SG150RS с сотами для RGB светодиодной панели LD150RS, размер 63х55 см, глубина 30 см, крепится непосредственно к рамке панели при помощи лент «липучек».

Софтбокс LD-SG150RS с серебристым внутренним покрытием закрепляется за минуту и может использоваться как со съемным передним рассеивателем, так и без него. Входящие в комплект тканевые соты обеспечивает более направленный световой пучок и контрастное освещение. Прочный и надежный софтбокс с металлическими спицами прослужит долгое время и выдержит большое количество сборок.

Чехол для хранения и транспортировки в комплекте.