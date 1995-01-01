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Софтбокс Godox LD-SG150R для LD150R, с сотами

  • LD-SG150R для LD150R, с сотами
  • LD-SG150R для LD150R, с сотами
  • LD-SG150R для LD150R, с сотами
  • LD-SG150R для LD150R, с сотами
  • LD-SG150R для LD150R, с сотами
  • LD-SG150R для LD150R, с сотами
  • LD-SG150R для LD150R, с сотами
Код товара:УТ-00056039
Артикул:28562

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Софтбокс Godox LD-SG150R с сотами для RGB светодиодной панели LD150R, размер 86х45 см, глубина 30 см, крепится непосредственно к рамке панели при помощи «липучек» велкро.

Софтбокс LD-SG150R с серебристым внутренним покрытием закрепляется за минуту и может использоваться как со съемным передним рассеивателем, так и без него. Входящие в комплект тканевые соты обеспечивает более направленный световой пучок и контрастное освещение. Прочный и надежный софтбокс с металлическими спицами прослужит долгое время и выдержит большое количество сборок.

Чехол для хранения и транспортировки в комплекте.