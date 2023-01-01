Софтбокс Godox LD-SG150R для LD150R, с сотами
Код товара : УТ-00056039
Артикул : 28562
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
1 кг (с упаковкой)
Вес (брутто), г
0.250
Комплектация
софтбокс, тканевые соты, чехол
Размеры товара
86 х 45 х 30 см
Описание
Софтбокс Godox LD-SG150R с сотами для RGB светодиодной панели LD150R, размер 86х45 см, глубина 30 см, крепится непосредственно к рамке панели при помощи «липучек» велкро.
Софтбокс LD-SG150R с серебристым внутренним покрытием закрепляется за минуту и может использоваться как со съемным передним рассеивателем, так и без него. Входящие в комплект тканевые соты обеспечивает более направленный световой пучок и контрастное освещение. Прочный и надежный софтбокс с металлическими спицами прослужит долгое время и выдержит большое количество сборок.
Чехол для хранения и транспортировки в комплекте.