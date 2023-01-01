Описание

Софтбокс Godox LD-SG150R с сотами для RGB светодиодной панели LD150R, размер 86х45 см, глубина 30 см, крепится непосредственно к рамке панели при помощи «липучек» велкро.

Софтбокс LD-SG150R с серебристым внутренним покрытием закрепляется за минуту и может использоваться как со съемным передним рассеивателем, так и без него. Входящие в комплект тканевые соты обеспечивает более направленный световой пучок и контрастное освещение. Прочный и надежный софтбокс с металлическими спицами прослужит долгое время и выдержит большое количество сборок.

Чехол для хранения и транспортировки в комплекте.