Описание

Бесперебойные инновации

Осветитель оснащен инновационной сменной рукояткой с аккумулятором, позволяющей легко увеличить запас энергии для бесперебойной работы во время съемки на открытом воздухе. Рукоятка разработана с учетом требований эргономики и имеет нескользящее покрытие, что обеспечивает удобство и точность работы.

Свет в руках

Имея длину около 45 см и вес всего 0,5 кг, осветитель невероятно портативен, как сложенный зонтик, что делает его просто незаменимым помощником при динамичной съемке на локации.

1580 люкс при мощности 20 Вт

Не стоит недооценивать компактность устройства. Благодаря светодиодам с оптическими линзами можно получить освещенность до 1580 люкс (для LC500 R mini) при мощности всего 20 Вт - впечатляющая эффективность для приборов подобного типа.

Легкое формирование света

Входящие в комплект шторки легко устанавливаются и снимаются, позволяя управлять зоной освещения так, как вам нужно.

Регулировка цветовой температуры

Широкий диапазон регулировки цветовой температуры от 2500K до 8500K позволяет использовать осветитель в различных условиях освещения и сочетать его с другими осветительными приборами.

Свет в ритм

LC500 mini поддерживает 11 световых спецэффектов, а LC500R mini - 15, включая эффект цветомузыки, реагирующий на ритм звука и создающий захватывающую атмосферу для зрителей.

Магия, меняющая настроение

Помимо простого освещения, LC500R mini, оснащенный RGBWW светодиодами, позволяет создать цветное освещение и воплотить ваши художественные идеи для нужной атмосферы в кадре, например, научно-фантастической.

Управление через мобильное устройство

Совместимость с мобильным приложением Godox Light повышает удобство работы, позволяя дистанционно управлять всеми параметрами освещения с помощью смартфона или планшета.

Комплектация: