Осветитель Godox Knowled TPC2R пиксельный, 26 Вт, RGBWW, 2000-10000К
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Характеристики
Описание
Godox Knowled TPC2R – это яркие двухфутовые трубчатые RGBWW-осветители в корпусе черного цвета c 16 группами индивидуально управляемых светодиодов (пикселей). Обладая массой передовых функций, осветители Knowled TP-R отлично подходят для создания профессионального освещения на съемочной площадке в кино и на телевидении, могут быть задействованы в студийных и выездных съемках.
Godox Knowled TPC2R компактен, удобен в использовании, водонепроницаем (IP65), имеет встроенную литиевую батарею, отверстия для винтов 3/8" с обеих сторон, пять режимов работы (режим биколорного света CCT, режим цветного света HIS, режим имитации светофильтров GEL и режим спецэффектов FX), поддерживает управление по Bluetooth (приложение Godox Light 3.0) / DMX512 / беспроводное управление RDM.
Осветитель способен воспроизводить миллионы цветов и множество уникальных динамических цветовых комбинаций, открывая новые творческие горизонты. Световое полотно осветителя TPC-R сконструировано по принципу пиксельной матрицы, что обеспечивает независимые светодиодные группы с индивидуальным управлением.
Осветители серии TPC-R поставляются в трех различных размерах. Помимо TPC2R длиной 60 см, существуют осветители Knowled TPC4R – 120 см и Knowled TPC8R – 240 см. Выбирая из осветителей трех размеров, можно создавать разнообразные композиции и креативнее подходить к освещению сцены.
Высокая плотность пикселей
Плотное расположение светодиодов (пикселей) на световой панели помогает создавать равномерное реалистичное освещение с невероятной освещенностью до 403 люкс на расстоянии 1 метр. Благодаря возможности независимого управления отдельных световых зон, обеспечивается более плавное движение цвета для имитации реального перемещения и его более точное расположение.
Реалистичные световые спецэффекты за счет технологии пиксель-маппинга
Возможность пиксель-маппинга световых зон осветителя значительно упрощает процесс создания кинематографичных световых сценариев. Благодаря этой функции возможно составление из группы осветителей очень яркого светодиодного экрана, для заполнения пространства световыми спецэффектами. С помощью специализированного программного обеспечения, предназначенного для проекции видео на группу пиксельных осветителей, можно добиться световых эффектов, которые недоступны для традиционных осветительных приборов. Маппинг позволяет добиться естественных и плавных колебаний света и теней на освещаемых объектах.
Широкий диапазон регулирования цветовой температуры
За счет широкого диапазона регулировки цветовой температуры от 2000K до 10000K с шагом 100K и возможности настройки оттенка Green/Magenta от -50 до +50, становится доступен весь спектр дневного света. Что позволяет легко смешивать естественные или искусственные источники света или имитировать источник света освещение по своему вкусу.
Различные методы управления*
Помимо установки параметров осветительного оборудования на панели управления устройства, доступно множество других методов управления: проводное управление через DMX-контроллер, а также современное приложение для мобильных устройств Godox Light 3.0.
Беспроводное управление с помощью CRMX предусмотрено в другой модели осветителя - Godox TP2R со встроенным беспроводным модулем DMX от LumenRadio.
Продуманный интуитивно понятный интерфейс
Осветитель имеет простой, интуитивно понятный интерфейс работы с множеством продуманных деталей. К примеру, для удобства работы с осветителем изображение на экране поворачивается на 180 градусов. Такой подход облегчает настройку параметров без необходимости наклонять голову, даже в сложных условиях использования.
Множество световых схем с дополнительными аксессуарами
Используя дополнительно приобретаемые аксессуары совместно с осветителями TP-R можно создавать различные световые схемы. Осветитель может устанавливаться вертикально на напольную стойку Godox Knowled TP-FS60, соединяться между собой при помощи Godox Knowled TP-M2, крепиться в держатель на два, четыре или восемь осветителей – Godox Knowled TP-B2, Godox Knowled TP-B4, Godox Knowled TP-B8 и т. д. Мягкий надувной рассеиватель Godox Knowled TP-S2A со шторками и сотами в комплекте смягчит излучаемый свет.
Характеристики
- Мощность: 26 Вт
- Освещенность: на 1 м: 2000К - 237 лк, 3200К - 349 лк, 5600К - 393 лк, 6500К - 403 лк, 10000К - 389 лк
- Цветовая температура: 2000K ~ 10000К
- Индекс CRI: ≥ 96
- Индекс TLCI: ≥ 96
- Регулировка мощности: 0 ~ 100%, плавная
- Дистанционное управление: Bluetooth (мобильное приложение Godox, до 30 м), кабельный DMX-512, RDM управление
- Работа от аккумулятора: есть, встроенный литий-ионный аккумулятор, 14.4В 2980 мАч, ок. 120 мин. при максимальной яркости
- Работа от сети: сетевой адаптер в комплекте
- Система охлаждения: пассивная
- Байонет: нет
- Тип крепления: гнезда 3/8" с обеих сторон
- Температура эксплуатации: -10°…+40° С
- Вес: 840 г
- Размеры: 60 х 4.7 см
- Размер упаковки: 63 х 10.5 х 10.5 см, вес брутто: 1.9 кг
- Особые характеристики: защита от пыли и влаги IP65
Комплектация
- Осветитель светодиодный Godox Knowled TPC2R пиксельный
- Сетевой адаптер
- Кабель сетевой
- Рым-болт – 2 шт
- Стальной трос – 2 шт
- Зажим-клипса
- Сумка
- Руководство по эксплуатации и гарантийный талон