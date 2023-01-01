Описание

Godox Knowled TP2R - это инновационный пиксельный осветитель, который позволяет оживить сюжет и создать нужное настроение в кадре. Он способен воспроизводить множество цветов и различных динамических цветовых комбинаций, что открывает новые горизонты для вашего творчества. Световое полотно осветителя TP-R сконструировано по принципу пиксельной матрицы, что обеспечивает независимые световые зоны. Осветитель доступен в различных вариантах по длине, что позволяет выбрать подходящую модель для вашего проекта. Серия осветителей TP-R от Godox поможет вам достичь нового уровня мастерства.

Высокая плотность пикселей

Плотное расположение пикселей (световых зон) поможет создать реалистичные сюжеты. Благодаря возможности независимого управления большим количеством отдельных световых зон, обеспечивается более плавное движение цвета для имитации реального перемещения света и его более точного расположения. Кроме того, вы можете программировать параметры пикселей при помощи трёх встроенных эффектов, включая последовательного пробегания светового пучка (chase), плавного изменения цвета и яркости, эффект затухания для плавного изменения яркости светодиодной лампы от минимального до максимального значения или наоборот.



Модификации для разных задач

Осветители поставляются в трех различных размерах: TP2R - 60см, TP4R - 120см и TP8R - 240см. Компактный TP2R можно легко разместить в любом месте площадки. Более длинный и мощный TP4R позволяет создавать разнообразные художественные образы. С помощью TP8R можно заполнить впечатляющим эффектным светом все пространство. Работая с осветителями трех размеров, вы можете создавать разнообразные захватывающие композиции и креативнее подходить к освещению сюжета.



Различные методы управления

Доступно несколько методов управления параметрами осветительного оборудования: беспроводное управление с использованием CRMX (беспроводной DMX), проводное управление через DMX-контроллер, а также современное приложение для мобильных устройств Godox Light 3.0. Встроенный беспроводной модуль DMX от LumenRadio обеспечивает удобство в управлении освещением и позволяет работать вместе с другими профессиональными осветительными приборами в рамках одной системы управления.



Пиксель-маппинг для реалистичных сюжетов

Возможность маппинга световых зон осветителя значительно упрощает процесс создания реалистичных световых сценариев. С помощью специализированного программного обеспечения, предназначенного для проекции видео на группу пиксельных осветителей, можно добиться световых эффектов, которые недоступны для традиционных осветительных приборов. Маппинг позволяет добиться естественных и плавных колебаний света и теней на освещаемых объектах.



Точная настройка

Для контроля над количеством используемых каналов управления вы можете переключаться между режимами 8 и 16 бит. Режим 8 бит подходит в случае, когда количество каналов ограничено, и вам необходимо управлять большим числом осветительных приборов. В то же время, 16-битный режим оказывается полезным, если вы отдаёте предпочтение более точному контролю над цветом и яркостью.



Долой скучный свет

За счет регулировки цветовой температуры в диапазоне от 2000K до 10000K с шагом 100K и возможности настройки оттенка от 0° до 360°, вы получаете контроль над миллионами цветовых оттенков, что позволяет легко создавать визуально привлекательные композиции.



Продуманные детали

Для удобства работы с осветителем можно повернуть изображение на экране на 180 градусов. Такой подход облегчает настройку параметров без необходимости наклонять голову при вертикальной установке.



Один прибор, много возможностей

Пиксельный осветитель способен создавать многообразие эффектов, но чтобы добиться оптимальных результатов, рекомендуется приобрести разнообразные светоформирующие аксессуары, которые помогут вам в реализации задуманных световых эффектов.