Описание

Мягкий надувной рассеиватель Air Soft специально разработан для пиксельных светодиодных осветителей Knowled и позволяет значительно смягчить излучаемый свет, увеличив угол рассеяния. В комплект входят тканевые соты и тканевая шторка (бленда), которые помогут контролировать угол освещения и, тем самым, общую контрастность светотеневого рисунка. Две съемные рукоятки с креплениями на липучках облегчают установку и перемещения софтбокса в пределах съемочной площадки. Также имеется воздушный насос для быстрой накачки рассеивателя.

Для оптимального освещения рекомендуется использовать не один, а сразу два осветителя TP4R – с учетом потерь света в софтбоксе одной панели может быть недостаточно. Для установки пары осветителей в комплект входит специальный металлический кронштейн.

Характеристики

Диаметр (в раскрытом виде): 30 см

30 см Длина (в раскрытом виде): 120 см

120 см Материалы: текстиль, алюминий, сталь

Вес комплекта (без насоса): 1.9 кг

1.9 кг Размер упаковки: 47 х 35 х 13 см

Комплектация: