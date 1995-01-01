Софтбокс Godox Knowled TP-S4A надувной для TP4R
Код товара : УТ-00075854
Артикул : 31266
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Мягкий надувной рассеиватель Air Soft специально разработан для пиксельных светодиодных осветителей Knowled и позволяет значительно смягчить излучаемый свет, увеличив угол рассеяния. В комплект входят тканевые соты и тканевая шторка (бленда), которые помогут контролировать угол освещения и, тем самым, общую контрастность светотеневого рисунка. Две съемные рукоятки с креплениями на липучках облегчают установку и перемещения софтбокса в пределах съемочной площадки. Также имеется воздушный насос для быстрой накачки рассеивателя.
Для оптимального освещения рекомендуется использовать не один, а сразу два осветителя TP4R – с учетом потерь света в софтбоксе одной панели может быть недостаточно. Для установки пары осветителей в комплект входит специальный металлический кронштейн.
Характеристики
- Диаметр (в раскрытом виде): 30 см
- Длина (в раскрытом виде): 120 см
- Материалы: текстиль, алюминий, сталь
- Вес комплекта (без насоса): 1.9 кг
- Размер упаковки: 47 х 35 х 13 см
Комплектация:
- Надувной рассеиватель х1
- Сотовая решетка х1
- Тканевая шторка х1
- Воздушный насос х1
- Рукоятка для переноски х2
- Кронштейн для двух осветителей х1