Софтбокс Godox Knowled TP-S2A для осветителя TP2R, надувной
Код товара : УТ-00075029
Артикул : 31265
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Формирует мягкий свет
Мягкий надувной рассеиватель Air Soft специально разработан для пиксельных светодиодных осветителей Knowled и позволяет смягчить излучаемый свет. Рассеиватель поможет контролировать контрастность светотеневых границ и откроет новые творческие возможности. В комплект входят сотовая решетка, тканевая шторка и две съемные рукоятки с креплениями на липучках, которые легко установить при необходимости. В комплект также входит воздушный насос для быстрой накачки надувного рассеивателя.
Раскройте весь потенциал освещения
Входящие в комплект светоформирующие аксессуары, такие как решетка и шторка, могут использоваться для получения более направленного рассеянного освещения, а также для проецирования света в определенные области по желанию пользователя.
- Диаметр в раскрытом виде: 30 см
- Длина в раскрытом виде: 60 см
- Материал: текстиль, алюминий, сталь
- Вес: (без насоса) 3,05 кг
- Размер упаковки: 530 х 435 х 130 мм
- Вес с упаковкой: 4,35 кг
Комплектация:
- Надувной рассеиватель × 1 шт
- Сотовая решетка × 1 шт
- Тканевая шторка × 1 шт
- Воздушный насос × 1 шт
- Рукоятки для переноски × 2 шт
- Кронштейн для двух осветителей × 1 шт