Описание

Формирует мягкий свет

Мягкий надувной рассеиватель Air Soft специально разработан для пиксельных светодиодных осветителей Knowled и позволяет смягчить излучаемый свет. Рассеиватель поможет контролировать контрастность светотеневых границ и откроет новые творческие возможности. В комплект входят сотовая решетка, тканевая шторка и две съемные рукоятки с креплениями на липучках, которые легко установить при необходимости. В комплект также входит воздушный насос для быстрой накачки надувного рассеивателя.

Раскройте весь потенциал освещения

Входящие в комплект светоформирующие аксессуары, такие как решетка и шторка, могут использоваться для получения более направленного рассеянного освещения, а также для проецирования света в определенные области по желанию пользователя.

Характеристики:

Диаметр в раскрытом виде: 30 см

30 см Длина в раскрытом виде: 60 см

60 см Материал: т екстиль, алюминий, сталь

екстиль, алюминий, сталь Вес: (без насоса) 3,05 кг

3,05 кг Размер упаковки: 530 х 435 х 130 мм

530 х 435 х 130 мм Вес с упаковкой: 4,35 кг

Комплектация: