Godox M600R – мощный осветительный прибор серии KNOWLED с RGB светодиодами, который отличается уникальной яркостью цвета освещения, значительно превосходящей показатели аналогичных приборов при эквивалентной мощности. Инновационная конструкция максимально усиливает интенсивность света, обеспечивая при этом долговечность эксплуатации. M600R способен работать в сложных погодных условиях и поддерживает профессиональные способы дистанционного управления, включая кабельное DMX512 / Ethernet и беспроводное CRMX / Art-Net, поэтому идеально подходит для кинопроизводства и коммерческих проектов.

Яркость без границ

Используя передовые технологии, M600R излучает исключительно яркий белый и цветной свет, значительно превосходя показатели аналогичных приборов при равной мощности. Его инновационная конструкция позволяет добиться максимальной интенсивности освещения для потрясающих визуальных эффектов. Инновационная конструкция M600R разработана с привлечением специалистов по оптике, чтобы не только обеспечить высокое качество светового потока, но и минимизировать нагрев и увеличить срок службы прибора для повышения производительности и безопасности использования.

Сияние цвета

Вся палитра цветов освещения открывает новый мир красок и позволяет создавать яркие сцены, которые вдохновляют на творчество, делая любой сюжет более динамичным и захватывающим.

Высокая точность цветопередачи

Свет, формируемый этим прибором, имеет значения индексов CRI и TLCI более 96, что позволяет с точностью воспроизвести естественные и реалистичные цвета объектов при съемке.

Без мерцания

Разработанный для бесперебойной высокоскоростной съемки, прибор M600R создает стабильное освещение без мерцания, обеспечивая безупречное качество изображения.

Влагозащита

Осветительный прибор M600R и его блок управления соответствуют классу защиты IP54, позволяя обеспечить надежную защиту от пыли и брызг воды.

И в зной, и в стужу

Прибор M600R создан и тщательно протестирован для работы в самых разных температурных условиях: система воздушного охлаждения обеспечивает бесперебойную работу в жару до +45°C, а особая конструкция корпуса позволяет прибору работать даже при отрицательных температурах до -20°C.

Профессиональное управление

M600R поддерживает различные способы управления, включая CRMX, DMX, Ethernet и совместим с CRMX-приемопередатчиком TimoLink TRX для беспроводного управления через мобильное приложение Godox KNOWLED, что повышает эффективность работы с освещением.

Множество аксессуаров

M600R, оснащенный креплением Bowens, поддерживает широкий ассортимент светоформирующих насадок. Кроме того, для M600R были разработаны специальные аксессуары, позволяющие раскрыть все его возможности.

Динамические эффекты

Благодаря режиму FX, M600R позволяет имитировать 14 световых эффектов, которые помогут превратить обычные сюжеты в необычное зрелище, от эффектного фейерверка до драматического мерцания свечи.

Характеристики

Мощность: 720 Вт

720 Вт Освещенность: на 1 м, с рефлектором BR45: 5600К - 136 000 лк, красный - 25100 лк, зеленый - 33700 лк, синий - 10600 лк

на 1 м, с рефлектором BR45: 5600К - 136 000 лк, красный - 25100 лк, зеленый - 33700 лк, синий - 10600 лк Цветовая температура: 1800К ~ 10 000К

1800К ~ 10 000К Индекс CRI: ≥ 96

≥ 96 Индекс TLCI: ≥ 96

≥ 96 Регулировка мощности: 0-100%, плавная

0-100%, плавная Дистанционное управление: DMX 512 (RDM) / LumenRadio CRMX / Ethernet (Art-Net & sACN) / Bluetooth (мобильное приложение) / встроенная панель управления

DMX 512 (RDM) / LumenRadio CRMX / Ethernet (Art-Net & sACN) / Bluetooth (мобильное приложение) / встроенная панель управления Работа от аккумулятора: нет

нет Работа от сети: 100~240В / 50~60Гц

100~240В / 50~60Гц Система охлаждения: активная (вентилятор)

активная (вентилятор) Байонет: Bowens

Bowens Тип крепления: 5/8" на стойку

5/8" на стойку Температура эксплуатации: -20°C...45°C

-20°C...45°C Вес: 10 кг светильник + 6 кг блок питания / управления

10 кг светильник + 6 кг блок питания / управления Размеры: светильник: 50.1 х 34.7 х 31.7 см, блок питания: 33.4 х 18.9 х 16.6 см

светильник: 50.1 х 34.7 х 31.7 см, блок питания: 33.4 х 18.9 х 16.6 см Особые характеристики: пыле- и влагозащита IP54

пыле- и влагозащита IP54 Дата анонса: 2024 г

Что в коробке