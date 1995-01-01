Мощный источник света для профессионального производства: телевидения, рекламы, музыкальных клипов, художественного и документального кино. M600D обеспечивает потрясающую освещенность 15700 люкс на расстоянии 3 метра (при использовании рефлектора из комплекта), поэтому способен освещать многое, от масштабных декораций до тонких выражений лица, какую бы историю вам ни требовалось передать. Настоящий солнечный свет теперь в вашем распоряжении.

Высокая производительность для съемки на ходу

Невероятная мощность заключена в достаточно небольшом и легком корпусе. Интуитивно понятное управление, различные способы питания и надежная конструкция – каждая деталь M600D адаптирована к потребностям пользователя. Входящие в комплект зажимы (LSA-19 ​​и LSA-03) обеспечивают надежную фиксацию блока управления, чтобы сделать процесс творчества легче. Благодаря гармоничному сочетанию производительности и дизайна, осветитель надолго останется вашим компаньоном в карьере.

Мощная коллаборация

Когда несколько невероятно мощных M600D работают в группе, возможности становятся безграничными. Теперь создать идеальный световой эффект можно для любой обстановки. Координировать всю работу в сложной световой схеме можно с помощью приложения Godox Light для мобильных устройств. Вы также можете соединить множество осветителей по кабелю (DMX In / Out), чтобы управлять освещением с профессионального пульта.

Безупречная цветопередача

M600D соответствует высочайшим стандартам цветопередачи. Передавая яркие, точные цвета и естественные оттенки кожи в любых условиях, он значительно экономит затраты времени и денег на постпродакшн (CRI 96+, TLCI 97+).

Точная регулировка

M600D позволяет регулировать яркость тонко, с шагом 0.1%, или быстро, с шагом 10%. Доступно 4 кривых диммирования, каждая из которых обеспечивает уникальное поведение регулировки выходной мощности, подходящее для разнообразных ситуаций и задач: линейная, S-образная, экспоненциальная и Log-кривая.

Работает везде

M600D поддерживаются работу от бытовой электросети, внешних аккумуляторов типа V-Mount (14.8В или 26В), других источников постоянного тока (48В 15А). Подобная универсальность помогает добиться отличного результата в любом месте.

Бесшумное охлаждение

Мощная система охлаждения обеспечивает быстрое рассеивание тепла, практически незаметное на слух.

Встроенные световые спецэффекты

испортившаяся лампа

фотовспышка

молния

мерцание ТВ-экрана

Линза Френеля (продается отдельно)

Оптическая насадка Godox FLS10 c креплением Bowens обеспечивает еще более яркий, далеко бьющий луч со стабильными характеристиками. Множество технологий, лежащих в основе FLS10, служат одной цели - максимизировать мощность при сохранении качества света. За счет фокусировки светового пучка FLS10 усиливает и без того огромную освещенность светодиодного осветителя Godox в 19 раз (46400 лк на 3 м), обеспечивая яркость, сопоставимую с традиционными вольфрамовыми лампами, и при этом потребляя гораздо меньше энергии. Четкий луч света с резкими и четкими тенями привносит в вашу съемку необычную текстуру и характер.

Благодаря плавной регулировке угла светового луча от 10° до 35° вы можете получить либо узконаправленный свет с проникающей силой, либо равномерно распределенный свет, который естественным образом обволакивает объект, чтобы выразить требования сюжета. Эргономичная и надежная конструкция FLS10 обеспечивает минимальные утечки света и соответствует тем же стандартам, что и M600D. Эта высокопроизводительная насадка специально разработана для работы в экстремальных условиях кинематографии.

Оптическая насадка FLS10 совместима с 8-лепестковыми шторками LB-02, чтобы точно ограничивать световой луч и придать ему требуемую форму.