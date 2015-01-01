Описание

Сумка Godox Knowled CB-GF14 предназначена для хранения и транспортировки оптической насадки Godox Knowled GF14 с линзой Френеля, а также дополнительных шторок Godox Knowled GF14B. Помимо этого, сумка Godox Knowled GF14 может использоваться как транспортировочный бокс для рефлекторов Godox Knowled GR60, Godox Knowled GR45, Godox Knowled GR30 или других аксессуаров, чтобы все необходимое оборудование всегда под рукой.

Godox Knowled GF14 оснащена двумя ручками для переноски, прорезиненными ножками и карманом для багажной биркой для максимального комфорта на выездных съемках и для хранения в студии.

Сумка изготовлена из прочной износостойкой ткани Oxford (100% полиэстер). Уплотненные жесткие стенки с мягкими внутренними вставками уберегут оборудование от случайного повреждения. Размер сумки Godox 57х49х34см